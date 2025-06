No resulta estrany l’emprenyament dels veïns des Grau amb la sensació de descontrol que hi ha en aquest idíl·lic racó de l’Illa. La impunitat amb la que s’aparca per tot arreu, s’ha convertit en una postal crònica estiu rere estiu, fins arribar a provocar tanta coïssor que resulta crematístic des del punt de vista del ciutadà de peu, que es sent literalment maltractat. Hi ha una evident manca de control per part de l’autoritat, que ni hi és ni se l’espera per posar una mica d’ordre i sancionar aquells conductors que es pensen que només circulen ells pel món. El fotògraf Javier Coll ho denunciava i documentava fa uns dies amb la resignació de comprovar que, quan comença la temporada turística, el desgavell s’instal·la, hi hagi senyals o no.

Noticias relacionadas Quina feina Más noticias relacionadas La seva queixa em va recordar la conferencia que va oferir fa uns mesos Carlos Romero a l’Ateneu de Maó, director d’Investigació i Desenvolupament de Seggitur, l’ens públic responsable d’impulsar la innovació en el sector turístic. Ramos reflexionava sobre els impactes del turisme sobre l’economia, parafrasejant a l’expert en sostenibilitat, John Elkington, que deia que el capitalisme, és en termes de sostenibilitat, aquell convidat incòmode que demana el més car de la carta, s’emborratxa i llança improperis en un sopar, el compte del qual i els plats trencats els pagaran uns altres. En aquest sentit, el turisme, a vegades es comporta de la mateixa manera, externalitzant tota mena de costos a les destinacions en què opera sobre el seu medi ambient i sobre la qualitat de vida dels seus residents. D’aquí precisament prové aquesta sensació que massa visitants concentrats davant un sol espai, poden acabar generant caos, brutícia i soroll.