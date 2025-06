Para alquiler seguro, la Policía

Aquello que aún no ha conseguido el Govern a través de su programa estrella esta legislatura, el denominado alquiler seguro, va camino de conquistarlo un simple comunicado difundido en redes sociales por uno de los sindicatos de la Policía Nacional, esto es, encontrar viviendas disponibles en un mercado tensionado hasta la extenuación, especialmente en la temporada en la que estamos.

En Menorca hace un mes apenas se habían firmado un par de contratos surgidos de la iniciativa del equipo de Marga Prohens. Sin embargo, el anuncio desesperado del Sindicato Unificado de Policía en Balears (SUP) solicitando a propietarios que alquilen sus inmuebles a los 148 agentes que llegan este mes al Archipiélago -37 a Menorca, más otros 24 en prácticas-, ha colapsado el teléfono de la fuerza promotora de esta alternativa para ayudar a que estos policías encuentren una vivienda digna a un precio que puedan asumir.

Aquí ya hay 15 dueños de pisos y más de 200 en Mallorca, que han contactado con el sindicato policial para ofrecer sus inmuebles, lo que cuestiona aún más la pobre respuesta obtenida hasta la fecha por el «alquiler seguro» del ejecutivo balear.

El propietario de un piso busca seguridad jurídica y plenas garantías si el inquilino no le paga o se lo ocupan. Esos requisitos los cumple el cuerpo policial, cuyos agentes, además, no suelen pasar más de dos años en sus destinos y, en teoría, harán un buen uso de la casa. En cambio, sumarse al programa del Govern, por más que la Administración pague el 30 por ciento del precio de la renta no superior a los 1.500 euros, supone que antes debe ser tasado por un profesional, tiene que haber permanecido vacío al menos durante los últimos 6 meses, contar con avalistas y presentar nóminas, entre otras condiciones.

Hay más viviendas para ofertar de las que aparecen, está claro, por tanto es una cuestión de confianza y protección también para el que las alquila.