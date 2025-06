Una qüestió de principis

El passat dimarts, cap a les 14 hores, em vaig trobar amb una professó d’estudiants que baixava del recinte firal de Sebime (espai actualment sense fires) mentre tornava d’una gestió. Aturada en el trànsit, vaig contemplar una imatge preciosa: la sortida de la primera jornada de la selectivitat, la PAU.

Aquestes darreres setmanes han estat plenes de nervis, i no és per menys. Us jugueu molt més que un examen: us jugueu el pas cap al futur professional que desitgeu, cap a l’ofici que sentiu com a vocació.

Les imatges publicades a menorca.info capturen perfectament l’emoció del moment: joves plens d’energia, futur en construcció, projectes que prenen forma, vocacions que es defineixen, nervis que es transformen en esperança. Quantes paraules ens transmeten aquestes fotografies?: Il·lusió, futur, vocació, determinació, expectativa, tensió, projecte, compromís, esforç... Aquest moment marca una etapa decisiva en les vostres vides i les lletres reflecteixen una mescla d’expectativa, dedicació i somnis. No hi ha major il·lusió que aquella de qui vol estudiar i té l’oportunitat de fer-ho.

JUST QUAN REPRENC LA MARXA, la ràdio informa sobre l’activitat del Parlament balear. Avui, el focus recau en l’acusació contra el president Gabriel Le Senne, qui serà jutjat per un presumpte delicte d’odi després que la Audiència Provincial de Balears hagi desestimat el seu recurs contra el processament. La causa es deriva d’un incident en què Le Senne va rompre la fotografia d’Aurora Picornell, víctima republicana del franquisme, durant una sessió parlamentària.

Mentre l’oposició d’esquerres impulsa la seva suspensió immediata, el president del Parlament es manté en el càrrec declarant que està «tranquil» i «centrat» en les seves responsabilitats. La situació ha ocupat el debat polític, amb crítiques a la presidenta del Govern, Marga Prohens, per no prendre mesures contra Le Senne.

Després dels fets, Le Senne encara compta amb la confiança d'algú?.

ESTIMADA JOVENTUT, tota la il·lusió que poseu en els exàmens no hauria de malmetre's per la situació política actual. Allò que és públic hauria de ser un espai de referents, on els qui comanden actuen amb integritat i responsabilitat. Quan es produeixen actituds mancades d’ètica, la confiança de la ciutadania, especialment la vostra, es veu afectada.

Perquè la democràcia sigui forta, qui la representa s’ha de mostrar coherent entre el que diu i el que fa. Un lideratge exemplar inspira, motiva i fa que les futures generacions creguin en la possibilitat de construir una societat millor.

Actualment, tot sembla enfocat a l’estratègia electoral pura i dura. Els discursos buits o promeses oportunistes, tenen conseqüències a llarg termini: el desinterès polític, l’abstenció electoral i la desil·lusió envers les institucions. Val més que ens guanyin per les accions reals, i si no hi ha pressupost aprovat, que no n’hi hagi.

Necessitem lideratges menys preocupats pels sondejos i més per la seva congruència.

Aquesta setmana encareu una nova etapa amb il·lusió per una qüestió de principis, que ningú hauria de malmetre. També per principis, la política podria recuperar el prestigi perdut.