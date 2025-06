El 20% dels gasos...

Cada vegada més se parla d’agricultura regenerativa. Regenerar? La paraula «generar» vol dir engendrar, donar llum. I «regenerar» vol dir engendrar de nou alguna cosa que ha desaparegut i cal recuperar. I què és allò que ha desaparegut en l’agricultura?

En el sòl hi ha una quantitat immensa, enorme, de vida que és microscòpica, no es veu, també hi ha cucs i aranyes, però la major part de la vida que hi en el sòl és microscòpica: bacteris, protozous, fongs i altres que s’alimenten de les plantes a través de les seves arrels. Les plantes els hi regalen nutrients orgànics i aquests microbis els hi regalen minerals imprescindibles per les plantes. Una col·laboració perfecte sense la qual no tindríem aliments.

El drama és que l’oxigen de l’aire és un verí per tota aquesta vida microbiana i quan passem aquests grans tractors que llauren molt a fons revoltant el sòl els posem en contacte i es mor. Sí, i al morir se converteix amb CO2. Doncs resulta que el 20%, sí el 20% de tots els gasos d’efecte hivernacle que emetem a l’atmosfera és degut a aquesta actual pràctica agrícola des de què vam començar a fabricar aquests grans tractors. I l’agricultura regenerativa persegueix recuperar tota aquesta vida microbiana deixant de llaurar tan a fons i deixant d’emprar pesticides. I d’aquesta manera podem captar de nou aquest 20% de gasos d’efecte hivernacle i mitigar l’escalfament global. No us sembla una gran idea?

També se parla molt de gent francesa adinerada que venen a comprar llocs abandonats. Doncs molts estan regenerant el sòl. Cal seguir aquest exemple.

Gràcies.