Que animals!

A la sèrie «Favàritx», que deixa ben clar que és ficció quan mostra una Comissaria de Maó que sembla el palau de Versalles o quan dos adults són capaços de trobar un animat ambient nocturn un dia laboral no estival, i al darrer anunci d’Estrella, hereu descafeïnat del papapà papa parara, han tret el repertori dels tòpics sobre menorquins. A la primera reiteren, massa i tot, que a l’Illa mai no passa res extraordinari. L’illa de la calma de nou. A l’espot juguen amb una idealització de les rutines estivals illenques. Com si els autòctons fóssim uns animals dels documentals de La2.

La rutina, la tradició, la repetició eterna, els protocols inalterables, el ‘sempre ho feim així’, els hàbits, són inherents a la societat. A qualsevol. Així i tot, la paraula rutina sol tenir una connotació negativa, vinculada a l’avorriment i la poca creativitat. Al mateix temps, molts, més dels que s’ho pensen i ho admeten, s’abracen a la rutina amb una passió titànica, com si la història s’hagués d’aturar avui, sense canviar res mai més, deixant-ho tot com una fotografia fixa. Xalar molt en certs esdeveniments s’ha rutinitzat també. Ja sabem que hi xalarem abans d’anar-hi. Són xalades preparades, repetitives i fixes al calendari. Com a l’espot.

La rutina, el mateix de sempre com diu l’anunci amb la intenció que ningú compri una marca nova, es vincula a la feina i a la vida domèstica. Però hi ha rutina per tot. La improvisació constant, despertar sense tenir ni idea mai del següent a fer, és cosa ben estranya. Adaptam les rutines a les estacions, com els ossos o les tortugues. I com algunes aus, alguns migren a la costa a l’estiu. Ara comença la calor i ja ens preparam per a incidències, sopars i dinars, debats turístics, aglomeracions, fems descontrolats, cues al súper, accidents terrestres i marítims, retrobades, sotes, festes, animals molestos, platges amb aigua que muta de color, queixes diverses, concerts i balls que són part de la rutina estival.

Estrella ens ha fet un amable documental. Que animals som!