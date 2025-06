Sant Antoni i el porc

Després de cinc dies sense connexió a internet -les coses de les comunicacions i de les xarxes són inescrutables- he pogut llegir els diaris enrederits i he repassat la ressenya del dijous dia 29 de maig, que amb el títol en castellà «La rifa del porc de Sant Antoni deriva en una sanción de 300 €». Primer de tot, he hagut d’interpretar si es tractava de què Sant Antoni tenia un porc sancionat, o que Sant Antoni era un porc, o que Sant Antoni rifava un porc, o ves a saber que li passava al porc en qüestió. A vegades els titulars proven d’atraure l’atenció del lector i, sense voler, generen el dubte o la sorpresa.

Dit açò, he llegit amb tota l’atenció de la qual soc capaç el text, i he arribat a la conclusió, potser errònia, que la denúncia d’una entitat anomenada Pacma que sembla ser l’acrònim de Partido Animalista Con el Medio Ambiente, davant del Seprona que és l’acrònim de Servicio de Protección de la Naturaleza, ha determinat que el Consell -no ho especifica l’article, però pot ser el Consell Insular de Menorca- hagi sancionat a l’Ajuntament «de Ponent» -deu voler dir, Ciutadella de Menorca-, amb una quantitat, dinerària, de 300 €. No obstant açò, llegint el text de la notícia, surt, clarament que la sanció és de 300,51 €, la qual cosa m’ha deixat bocabadat i mig estamordit. Per tal d’aclarir aquesta quantitat, amb dos decimals d’euro he hagut de recórrer a l’equivalència de l’antiga unitat monetària, la pesseta que va substituir les antigues monedes com era el real de vellón i tantes altres, l’any 1868, quan el ministre Laureà Figuerola, que més tard va ser el primer president de la primera República Española, va dictar el decret corresponent. Val a dir que pesseta era un catalanisme que volia dir «pieza pequeña».

L’equivalència era, exactament, d'1€ = 166,386 pta i, per tant, em sembla que la sanció correspon a 50.000 pessetes, és a dir, 10.000 duros d’en primer. Considerant dos decimals, l’equivalència és exacte. M’agradarà saber si la transferència de la sanció es farà amb els dos decimals, emprant monedes de curs legal.

Bromes a part, podem posar-nos a tremolar si la citada Pacma denuncia un mal tracte de la somera per mor d’haver de traginar el fabioler per tota Ciutadella, i no en diguem res dels cavalls del caixer senyor, dels altres caixers i, sobretot de «sa capellana». De s’homo des be millor no dir res. Ell només té dues cames, no quatre, i no crec que Pacma faci cap denuncia al Seprona.

En qualsevol cas, bones festes de Sant Joan i totes les que vindran després.