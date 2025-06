Governar o escalfar la cadira?

Fa uns dies, demanàvem a la presidenta Marga Prohens com era la seva relació amb Pedro Sánchez. En aquest cas, les aparences no enganen i la resposta va ser que era pràcticament inexistent. Una manca de comunicació amb el govern central que també ha patit el Consell de Menorca quan li ha tocat reclamar, per exemple, un nou conveni de carreteres. Només ha rebut silenci i indiferència.

De cara a la galeria, està molt bé organitzar una conferència amb els líders de totes les autonomies. El problema de la trobada de Barcelona és que es limités a una foto i no servís per a res més. Una successió de monòlegs a càrrec del president de cada regió, sense un diàleg real ni una feina prèvia per sortir amb algun acord. A la Moncloa són més de negociar un per un a canvi de vots. Noticias relacionadas Al·lèrgia selectiva a les 'fake news' Más noticias relacionadas La manca de contingut de fons explica que l’atenció mediàtica s’hagi centrat en el paripé de la presidenta madrilenya en contra de l’ús de les llengües cooficials. Isabel Díaz Ayuso és lliure de no posar-se el pinganillo per escoltar les intervencions dels seus companys, però s’oblida que els altres tenien dret a emprar l’idioma que volguessin perquè així ho havia autoritzat l’organitzador de l’acte: fins a tres presidents del PP també ho van fer. Amb aquests gestos de mala educació es dona combustible a qui nega la condició de llengua espanyola al català, el basc o el gallec. Al mateix temps, s’aviva el foc entre els extremistes de l’altra trinxera. Units pel fanatisme, uns i altres tenen en comú el desig d’excloure a qui pensa diferent, un plantejament incompatible amb la construcció d’un projecte comú de país que pugui il·lusionar.

Davant una radicalització creixent del debat públic, PP i PSOE comparteixen una responsabilitat que no poden eludir. Però és Pedro Sánchez qui ha de moure fitxa. Des de la seva agònica presidència ha arrossegat la legislatura a un carreró sense sortida.