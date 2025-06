Algo se está moviendo

Son esos pequeños terremotos positivos que los seres humanos vamos percibiendo a medida que los acontecimientos van ocupando los primeros puestos. Inmersos en ellos como protagonistas o simplemente como meros espectadores, de vez en cuando, solo desgraciadamente de vez en cuando, se ven luces intentando abrirse paso ante las innumerables sombras que no rodean. Hemos leído hace unos días en las páginas de «Es Diari» el ofrecimiento por parte de propietarios de viviendas, para que puedan ser ocupadas por los agentes de policía nacional que llegan destinados a nuestro archipiélago, respondiendo así a la llamada urgente del SUP. Quince propietarios en Menorca han decididos responder a esa demanda lo cual podrá solucionar en gran parte el gran problema de alquiler de vivienda disponible a precios razonables. Si se quiere solucionar el problema paralelo que no es otro que el que acudan profesionales a ocupar puestos de trabajo, profesionales de muchos otros gremios, va a ser necesario que la Administración y quienes tienen la voz cantante dejen de mirarse el ombligo, de politizar determinadas necesidades y abrir puertas y ventanas para que la normalización sea la protagonista. Quienes vienen lo necesitan y quienes vivimos aquí también si lo que queremos es ser atendidos debidamente.