Les Cucales o Clucales són dues peces petites rectangulars situades al costat exterior dels ulls del cavall o bístia, de manera que només vegi davant. Amb aquests accessoris també s’evita que s’espanti, distregui o maregi, sobretot si roda a una sínia o molí. La dita «Dur ses Clucales» significa anar obcecat, encegat o comprendre la realitat a mitges.

Els humans duim posades unes cucales, que permeten tenir només una perspectiva de com evitar les conflagracions, és la màxima «Qui desitgi la pau, que es prepari per a la guerra». Convertida en precepte i manament no ens permet veure més enfora de sa punta des nas, els flancs, altres maneres de cercar la resolució dels conflictes queden cegats, invisibles.

Si vis pacem para bellum ha estat una immensa enredada per justificar i legitimar l’ardor guerrer i l’ús de la força militar, essent un dels elements centrals de l’imperialisme, de règims feixistes, dictadures militars, crims contra la humanitat i altres coneguts horrors i ben igual tornem a estar immersos en l’augment de la força armada com a eina per a la política exterior.

Diuen que Europa per defensar-se necessita més de tot: soldats, tancs, vehicles blindats, peces d’artilleria, sofisticats avions... i un pressupost de cal déu. Ara resulta que molta d’aquesta cara ferramenta serveix de poc. El servei d’intel·ligència ucraïnès amb un ardit de guerra, va passar en camions a territori rus centenars de drons, naus senzilles i a bon preu -430€- atacant i destruint en terra, avions valorats en milers de milions. Aquesta estratagema enceta un nou model, que els saberuts i doctes alts comandaments hauran d’analitzar.

Estotgem ses cucales que no deixen veure un bou a tres passes, reemplaçant-les per Si vis pacem, per pacem si voleu la pau prepareu-la, Si vis pacem per a pactum si vols la pau, accedeix a pactar-la i deixem de banda el pervers proverbi, que açò si, fa caure la bava de satisfacció als fabricants d’armament.