Tengamos la fiesta en pau

Quién no recuerda la selectividad como un trance al que debías someterte si querías ir a la universidad? Era el rito iniciático obligado para entrar en la hoy llamada adultez. Si no recuerdo mal, era un mal trago. Yo la hice tras un accidente en moto del que salí ilesa aunque magullada y llena de moratones en las piernas. Un cromo. Para ponerle empaque a la triste figura, me agarré de un bastón con empañadura de plata e hice mi entrada gloriosa en el pasillo del aula que me pareció interminable. Aprobé.

Leo que estamos de estreno, que a las pruebas de la selectividad se les llama PAU, que resulta de lo más adecuado en esta página negra de la historia que están viviendo los palestinos, para vergüenza de todos, que no hacemos nada para frenar el latido del corazón de las tinieblas. Pues eso, que la PAU ha llegado a las aulas para otorgar más credibilidad a unos exámenes que desde la pandemia parecían un coladero. Ahora solo hay un examen, con más preguntas prácticas, en las que se busca el racionamiento del alumno y la capacidad de análisis. Las cuestiones tipo test permanecen. Y un detallazo: las faltas de ortografía se penalizarán con un diez por ciento en las pruebas. En Balears, los dos últimos años los estudiantes que se presentaron a la selectividad dejaron al Archipiélago en muy mal lugar. En el vagón de cola en 2024 y en 2023. La exhausta comunidad balear que vive del turismo está en último puesto en la media nacional. Le siguió Canarias, Cataluña y Valencia. El turismo como modelo económico nos hace más zotes. No importa somos líderes en vender la tierra, la costa y lo que haga falta. Ancestros incluidos. A la espera de los resultados del nuevo modelo, y con estos antecedentes, no albergo mucha esperanza del lugar que ocuparán los futuros desposeídos del Paraíso Illes Balears (PIB). Eso sí, en una semana se alistarán a la convocatoria Menys Turisme, Més Vida para zarandear a un modelo que está mostrando la cara más fea del PIB. Claro que no solo de manifestaciones viven las causas. A ver si salen algunos cráneos privilegiados de esa PAU que propongan alternativas de disidencia a este mundo que está en guerra. Por más IA que nos vendan. Leo que algunos estudiantes ya han salido de los exámenes tranquilos porque la PAU era más fácil de lo que pensaban, incluso para algún sorprendido y quejoso porque les había caído Lorca en el temario y ni por el forro sabían na del Romancero gitano. Las escenas de selectividad no cambian. En mis tiempos decíamos cosas muy parecidas, aunque mis amigas y yo leíamos a Lorca.