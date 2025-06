Leire lereile

Sabe usted que admiro a Pedro Sánchez y que soy de los que opinan que no hay, ni ha habido, mejor político en España que él. Nadie ha desarrollado semejante capacidad para superar cualquier obstáculo, esta ingente habilidad para recuperarse de cualquier caída y esa sonrisa imperturbable ante los más duros ataques. Pedro es capaz de darle la vuelta a todas las situaciones adversas y convertir el agredido en agresor con una maestría nunca vista. Es cierto, se tira de la mentira como recurso dialéctico, pero qué más da, estamos hablando de política, querido lector. No obstante, a Pedro le ha salido un gran competidor. Alguien que creo que le supera notablemente, vistas sus últimas actuaciones. Se llama Leire Díez y dice que es periodista sin que se le mueva ni una arruga de la cara. Me ha dejado impresionado con todas sus apariciones públicas. A cuál más estrambótica.

Protagonista de las entrevistas y ruedas de prensa más insultantes de los últimos tiempos. Y creíamos que, con Ábalos, íbamos servidos. Ríase del exministro. Esto es espectáculo puro. Toda mi admiración para la Leire que miente como nadie y actúa bajo el pleno convencimiento de que todos los demás somos idiotas. Solo espero y deseo que, dadas sus habilidades manifiestas, no se le ocurra a Pedro nombrarla sucesora. Su partido no se lo merece y este mundo mucho menos.