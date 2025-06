Todo es interminable

Cuando yo era jovencito las pelis duraban hora y media, el fútbol una temporada, las Fallas tres días y el Festival de Eurovisión solo uno. Como el Día del Orgullo Gay, que ahora es todo un mes, y eso no es nada considerando que lo de Eurovisión, entre eliminatorias y polémicas abarca casi todo el año, y las temporadas de fútbol, con el aumento de competiciones, se superponen unas encima de otras y no acaban nunca. Las pelis duran horas, y se multiplican luego en franquicias y remakes, como las historias de detectives y las novelas negras, que requieren tomos y tomos. ¡Y voluminosos, como cualquier superventas en general! No hay forma de que se acabe nada.

Parece que en la actualidad la tendencia es alargarlo todo, hacerlo interminable, por lo que si ya lo he comentado otras veces, hoy quiero volver a comentarlo. Todo tiende a eternizarse, y si hasta las mejores cosas se estropean cuando las inflas y dilatas, sean películas o libros, figúrense las malas que ya duran demasiado. Los procesos judiciales, las noticias sobre Sánchez y el PP, o sobre Israel, Estados Unidos y Rusia; la actualidad en sí, que tampoco acaba nunca. No hay mal que cien años dure, asegura el refranero, y no seré yo quien lo discuta, pero 99 años desde luego que puede durar, y eso ya es más que una vida humana. Qué largo se ha vuelto todo. Las festividades y celebraciones, los entretenimientos, las legislaturas, los casos penales, los escándalos públicos, los relatos, el fútbol. Normal que todo se les haga largo, porque lo es. Larguísimo. Y normal que el futuro nunca llegue, siendo este presente interminable. Vive el presente, dicen los capullos y los manuales de autoayuda. ¡Pero si es el presente lo que nos jode! Esta manía infantil por el presente es precisamente lo que lo hincha y hace interminable. ¡Vive el presente! Valiente recomendación, bonita gilipollez. Aprovecha el instante, insisten. Y te puedes pasar años aprovechando el mismo instante, como hacen nuestros políticos (sobre todo del PP y Junts, o Podemos), sin que ese instante termine nunca. Siempre la misma peli inacabable. Mejor aprovechar el instante para descansar del presente. Total, va a durar muchísimo. Hasta 99 años.