Dormir en públic

És probable que vostè no comparteixi aquesta reflexió. Es xerra ara d’aparcar, amarrar i dormir en espais públics. Tenc en alta consideració tot el que és públic. Per açò entenc que de l’espai públic se n’ha de fer un ús compartit, esporàdic i no discriminatori. Si algú vol fer-ne un ús privatiu, continuat i privilegiat ha de seguir unes normes i pagar el que toca. No un preu simbòlic.

El carrer és de tots. No del primer que arriba ni dels veïns del tros. Els estacionaments han de servir perquè la gent es pugui moure. Les estades llargues són una anomalia, de fet estan generosament limitades a unes ordenances ignorades. Al Japó no pots comprar un cotxe si no tens plaça de garatge. Emprar el carrer perquè els cotxes dormin o dormir a cotxes al carrer és un abús que donam per bo. Existeix el dret a la mobilitat. No a aparcar. Ni a dormir aparcat.

El dret a amarrar no existeix. Ni els amarraments socials. Hi ha menjadors socials, habitatges socials, prestacions socials... Amarraments, no. Per molt modestos, tradicionals i menorquins que siguin la barca i el propietari. Amarrar és un ús privatiu, particular, lúdic i no indispensable d’un espai públic privilegiat, com és tota la costa insular. Que una barca dormi a un fondeig d’una platja o un tros al port s’ha de pagar. I ben pagat. L’administració ha de fixar preus justos, ni baixos ni prohibitius. Que turistes dormin on s’embarca i desembarca és la darrera perversió de l’ús oníric de l’espai públic. Ja hi ha qui dorm amarrat, però són iots i paguen bé.

Qui no té barca no pot llogar un tros de mar, com pot fer qui en té, per nedar-hi en exclusiva. Ningú no xerra de banys socials ni del dret a nedar. No seria massa ben vist que un vianant ocupés, només per a ell, durant dies, un tros de vorera. Els bancs dels parcs no són per dormir. Però vehicles i ocupants de vehicles pernocten al carrer amb naturalitat. Aquests gratis.

L’espai públic ha de ser compartit. Les opinions i els espais on dormin, no sempre.