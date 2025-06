Señoras y señores, damas y caballeros, todos y todas: pasen y vean. El espectáculo no está a punto de empezar, porque venimos dando espectáculo desde hace tiempo. Si antes podíamos ver las cosas a vista de pájaro, ahora las vemos a vista de dron. Ustedes quedarán ojipláticos y boquiabiertos al contemplar la representación, pero no se alarmen: cuando acabe la función, los domadores y payasos, los equilibristas y contorsionistas se irán a su casa.

A medida que la capacidad de pensar se va atrofiando, han aparecido aparatitos que nos ayudan a ir por la vida de manera ortopédica. Cosas como razonar, elegir, emocionarnos… vienen cómodamente empaquetadas para no tener que esforzarnos nosotros mismos. Google Maps no dejará que nos perdamos. Es nuestra guía y salvación. En lo político, la división entre derecha-izquierda ha quedado reducida a jetas o pringaos. Te llames Leire, Begoña o Koldo, lo importante es que el espectáculo tiene que continuar. Intenten escuchar lo que dicen los partidos, sin ruborizarse. Sin sentir vergüenza ajena. Pase lo que pase, no soltarán el poder. Están agarrados a sus beneficios. Se protegen y encubren mutuamente. No hay elección ni elecciones. Que cada palo aguante su vela. Cuando controlen el Poder Judicial, viviremos en el paraíso. Libres de la ultraderecha que trabaja para destruir el territorio y eliminar nuestros derechos.

Somos simples espectadores o viceversa.