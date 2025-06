Hay tantos acontecimientos que se suceden a cada poco, que uno no sabe ya adónde apuntar con el artículo. En el predio nacional, por ejemplo, en el que la política se ha convertido en un juego de espejos deformantes, tenemos desde la pantomima de manifestación del PP bajo el lema de ‘Mafia o democracia’ –términos en nada contradictorios, como ellos mismos han demostrado en todos sus gobiernos– hasta el último escándalo que se ha llevado por delante al secretario de Organización del PSOE y está poniendo al Gobierno de coalición en un brete. Eso con personajes como Villarejo, Leyre Díez, Aldama o la siempre inefable Ayuso pululando por todos los medios de comunicación, para que no falte nada de la caspa nacional.

Lo anterior, aunque importante y catastrófico para la ciudadanía y la propia política, se queda en reyertas escolares –con un Feijóo que no pasa de Primaria– si fijamos el objetivo en Israel, que está que no para con su particular guerra colonial y genocida. En solo una semana se han cargado a más de 500 palestinos y han bombardeado Líbano, Siria, Yemen e Irán. En este último país, dicen, como medida preventiva para que no construyan armas nucleares como las que ellos tiene. Todo gracias al apoyo incondicional de la autodenominada mayor democracia del mundo, la misma cuyo aberrante presidente, pasándose al gobernador de California por el forro, ha tomado militarmente Los Ángeles. «Cosas veredes, Sancho, que farán fablar las piedras», como dice el viejo refrán castellano.