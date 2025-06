Sí, me da asco el leer las noticias sobre algunos políticos. La oposición solo sabe decir no a cualquier propuesta del gobierno sin dar propuestas alternativas, solo mentiras e insultos es lo que se usa al debatir o comentar. Nada constructivo se ha visto por parte de la oposición en los últimos años. Su único objetivo es la dimisión del gobierno.

En siglo pasado yo solía elogiar el comportamiento de los partidos en Estados Unidos. Aunque competían seriamente en las elecciones, los políticos una vez en el Congreso trabajaban juntos para conseguir leyes de consenso. Era todo un ejemplo para otros políticos. Pero eso también se acabó en Estados Unidos y parece que en casi todo el mundo. Ahora solo existe confrontación entre partidos. Ya no trabajan para los ciudadanos sino para sus fines personales. Claro que no son todos los político sino los que están mayormente en las cimas de los partidos grandes y los que quieren subir a estas cimas.

En las últimas semanas hemos visto como algunos de los ataques del PP han sido contra las llamadas lenguas cooficiales. Eso me ha dolido. La lengua que aprendimos de niños, la que hablábamos en familia, en nuestro pueblo, es algo que amamos y es una parte muy importante de nuestra cultura. Además, todos de niños aprendimos también el castellano. Eramos bilingües desde los pocos años y eso ha sido muy importante para poder aprender otras lenguas de mayores.

Ya vivimos en la época de la dictadura humillaciones y ataques por usar nuestra lengua. En el Instituto sufrimos bullying por ello, claro que eso no era culpa de los chicos que nos hacían el bulling sino de su ambiente familiar. El que amemos nuestra lengua en ningún modo implica que seamos independentistas, lo que queremos es que se acepte la diversidad en España y que se respeten las estas diferencias. Esa diversidad nos enriquece a todos.

Así que fue doloroso ver al Sr. Feijóo ir a Bruselas para combatir el que se incluyeran entre las lenguas europeas oficiales el catalán, el euskera, y el gallego. ¿Por qué tuvo que hacer eso? ¿Qué daño le causan a él y a su partido el uso de nuestras lenguas?

Curiosamente eso sirvió para ver sus limitaciones como político. Al día siguiente de su vuelta de Bruselas intenta organizar una moción de censura contra el gobierno y pide al Partido Nacionalista Vasco y a Junts que lo apoyen. ¡Excelente estrategia!

Hace una semana se celebró en Barcelona una Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas convocada por Sánchez. La primera reacción de la Sra. Ayuso a la convocatoria fue que no estaría presente en las reuniones en las que se hablara el catalán, el euskera, o el gallego. A esta posición se unieron otros miembros del PP. No se entiende esta actitud maleducada y de insulto a las lenguas locales. ¿Qué pretenden con eso? Ayuso va a Barcelona y no quiere que le hablen en catalán. Una vez en la Conferencia solo Ayuso cumplió con la amenaza y salió de la sala al hablar en euskera el lendakari.

Si los insultos entre políticos de diferentes partidos dan asco, los insultos de los políticos a sectores de la población por sus lenguas nativas es algo mucho peor. Esto de muestra su incapacidad para gobernar en nombre de todos los ciudadanos. Deberían retirarse.