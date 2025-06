Viajando en un Peugeot

Dedicado a los ‘pseudo medios’ que han permitido destapar la corrupción en el PSOE; a la UCO por investigarla y demostrarla; y a los jueces y fiscales independientes por no doblegarse ante los corruptos y mentirosos compulsivos. Gracias.

Directo al grano: Sí, estos tres grandes grupos son quienes están sosteniendo hoy la democracia en nuestro país al no ceder ante las presiones de un gobierno felón dispuesto a lo que sea (legal, alegal o ilegal) con tal de mantenerse en el poder. Un Gobierno sostenido por un delincuente fugado y que ha colonizado y prostituido todas las administraciones del Estado y que, incluso, se entromete en las empresas más importantes.

Gracias a los denominados (por el pedrismo) ‘pseudo medios’ se ha descubierto a una organización criminal que se lo llevaba crudo a costa de todos nosotros. Sí, de Ud. también querido lector. De Ud. también. Por eso debemos gritar ¡Viva la prensa independiente y valiente! Sí, gracias a «El Confidencial», a «Vozpopuli», a «The Objective», a «El Independiente», a «Libertad Digital», a «El Mundo», a «El Español», a «Artículo 14», a «OK Diario»... hemos sabido los chanchullos delictivos que se tejían en la sede del PSOE, en sus ministerios y en las cercanías familiares del pedrusco autócrata. Gracias a la UCO podemos leer incluso los diálogos pornográficos de los delincuentes supuestamente feministas rifándose a las putas. Y gracias a los jueces y fiscales decentes y democráticos van avanzando las causas abiertas al no doblegarse ante las indecentes presiones del sanchismo.

Reconozco estar apabullado y aturdido por tanta información como va surgiendo. Ya no sé si comentar los ingresados en la Unidad de Quemados Intensivos por apostar y defender a previstos delincuentes, o recordar los diálogos de quienes se subastaban a pobres prostitutas... O de los amaños en las primarias, o, por otra parte, de la palidez del muñeco Illa que, cuando manipula la realidad catalana siempre me recuerda a Procol Harum y su «A Whiter shade of pale». (¡Qué lívido se puso hace unos días en el Palau de la Música cuando le rodearon los ‘indultados’ gritando a pleno pulmón aquel tópico de ¡independència-independència...!. ¡Parecían realmente ‘apaciguados’, sí!

Las opciones para comentar son inmensas y van aumentando a medida que pasan las horas: también podría escribir sobre el maquillaje del pedrusco tan propio del de una vedette del género ‘burlesque’, mientras adoptaba una voz profundamente impostada cercana al susurro de Marlon Brando en «The Godfather», cuando su declamación disfrazada de sinceridad pero más falsa que Judas Iscariote. O sobre la banda del Peugeot en la que cuatro cuatreros, de los que ya hay 3 encausados y el siguiente, The Boss, está a la espera de que llegue el sheriff para ser detenido, planearon el asalto a los caudales públicos para forrarse sin pudor alguno.

Todo lo que vivimos estas semanas es excesivo, todo es increíble pero todo es cierto y está pasando. Y todavía falta caer el pajarito canario, ‘Barmengol’, la Folklórica, el Marlaska, Begoña, el Chirimoyo y naturalmente il capo di tutti capi. ¿Y Zapatero?

Sí, parece que, efectivamente, esta vez sí, se está acercando ya el final apocalíptico y wagneriano del sanchismo. Todos los bulos, fango, nexo delictivo, etc. se han confirmado. Quienes mentían eran los otros. Y ya estamos viendo como los graciosamente autodenominados ‘medios progres’ perciben ese hundimiento. El pasado viernes La Sexta (Farreras) ya cambió su posición frente a la banda. Y lo mismo hizo «El País» y la SER. Y atentos a los próximos días. ¿Va eso a alimentar una revuelta en el PSOE? Los acontecimientos podrían precipitarse porque lo sucedido es demasiado grave para que todo quede igual. Al final del artículo de la pasada semana parodiaba a los recordados cómicos Tip y Coll y asumía su famosa frase de «La próxima semana hablaremos del Gobierno». Bueno pues, lo he cumplido. Cuando salgan las sentencias sabrán por qué.

Notas:

1-Ya faltan menos de 10 meses para la Vista en los Juzgados de Palma del Contencioso Administrativo interpuesto por Iniciativa por Mahón sobre la incorrecta imposición del topónimo político-colonialista Maó. Tic-tac.

2- ¿Para cuándo un informe de la UCO sobre Tezanos y su CIS?

3- Si el hombre profundamente enamorado manipuló la votación de las primarias de su partido sería un presidente ilegal. Si ha permitido la financiación irregular del partido será un delincuente.

4- ¿Quién encabezará en el PSOE Balear la revuelta que se prepara contra el sanchismo?

5- Israel ha recordado que todavía no ha respondido a los ataques de Sánchez contra su país. Atentos a las revelaciones del sistema de espionaje Pegassus.

6- Oye, Pedro. ¿Y quién negociará ahora con Puigdemont? ¿Y con Bildu? Ya no podrá ir Cerdán.

7- ¿Qué problema real hay en que unos viajeros pernocten en Mahón en su crucero aunque sea mini? Sa qüestió és anar sempre en contra des turisme, ¡Déu meu, quina betzèrria!

8- ¿Por qué unos conocidos extremistas quieren asustar a los vecinos de Sant Climent? Los jóvenes necesitan viviendas para poder vivir en su pueblo. El pueblo no puede ser un gheto cerrado y anquilosado en el pasado.

9- ¿Se va cerrando ya el cerco sobre Armengol? ¿Próxima entrega de la UCO?

10- El conocido escultor Rafa Trénor mostrará y explicará su grandiosa obra ‘La Esfera Armilar’ este próximo viernes a las 20 h. en Lazareto. Ocasión única para interrelacionar la obra y su autor.