Fer cases públiques pels conciutadans

Fa uns dies vaig anar a dinar a una àmplia i magnífica casa amb altell inclòs, uns 150 m2, tenia els vidres dobles amb una cambra de buit de més d’un centímetre i les parets estaven perfectament aïllades. Era una casa prefabricada que va costar al voltant d’un quaranta per cent menys del que hagués costat d’obra tradicional i a més es va construir en sis mesos. Té inconvenients, un cop elegida la casa no es poden fer canvis, no són models únics...

Entenc que aquesta opció és molt particular i que molta gent prefereix una casa convencional de blocs i formigó. El fet que la construcció es prolongui en el temps permet fer canvis sobre la marxa i «ja que hi som» afegir alguna cosa més. Després, segons les possibilitats econòmiques i la consciència ecològica hi posaran els aïllaments, plaques solars...,, ja que els blocs de formigó són un mal aïllant.

La presidenta de la nostra comunitat, Marga Prohens, promet que construiran un munt d’habitatges a preu «assequible» a partir de la col·laboració publicoprivada, l’administració posa el terreny i les empreses privades construeixen. M’agradaria que la senyora Prohens ens expliqués què significa preu assequible i per a quins ciutadans es planifiquen aquestes cases. A Balears el Govern des de fa molts anys promociona el monocultiu del turisme i per tant els llocs de feina del sector serveis, bars, restaurants, hotels ... . Aquests treballadors guanyen uns mil set-cents euros mensuals al llarg de sis mesos i després si tenen dret, cobren de l’atur. Paral·lelament, any rere any augmenta el nombre de turistes i conseqüentment puja el preu de l’habitatge. Assegura la senyora Prohens que aquestes treballadores i treballadors podran accedir a habitatges públics amb els sous que tenen o ella i el seu equip estan pensant en altres beneficiaris dels avantatges de les seves promocions?

SÍ, HEM DE CONSTRUIR més habitatges, però la iniciativa privada cerca el seu benefici i no està per facilitar l’habitatge als que tenen pocs recursos, per això està l’Administració. El sol públic ha de servir per a fer pisos pels ciutadans que no poden accedir al preu de mercat i com l’Administració no té recursos infinits cal utilitzar-los amb seny per, en un moment de crisi com l’actual, poder construir el màxim d’aquests habitatges. No cal contractar arquitectes per a cada promoció, podria ser suficient que un equip d’arquitectes dissenyés un model de bloc de pisos cercant el millor aprofitament de la superfície de l’habitatge, el millor accés a la planta, el millor aïllament, el millor sistema per a tenir la casa a bona temperatura tot l’any, la millor il·luminació, ... , quan dic el millor vull dir la millor relació qualitat preu. Quan tenguin aclarit el model, es pot utilitzar el mateix disseny bàsic pels habitatges socials de Ciutadella, Es Castell, Mercadal,..., donant diverses alternatives de caràcter estètic per no caure en la uniformitat. I si aquests models de blocs es poden construir amb estructures estàndard prefabricades de qualitat contrastada apilades o encletxades a una estructura de formigó armat, segur que resultarà més econòmic. Així es podrien fer entre un trenta i quaranta per cent més habitatges amb els mateixos diners i en menys temps.

Les empreses de materials de construcció de Menorca no sé si estan en disposició de poder oferir una comanda com la que proposo, potser els interessaria emprendre una recerca juntament amb enginyers i arquitectes per dissenyar habitatges a partir d’estructures prefabricades. Això seria interessant fer-ho abans que algun espavilat de fora els passi al davant.