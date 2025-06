The Love Boat

Soc d’una generació que va créixer veient «Vacaciones en el mar» a la petita pantalla. Aquella comèdia romàntica, ambientada en un creuer de luxe, ens transportava cada setmana a ports exòtics i històries romàntiques entre passatgers i tripulació. Encara avui recordo la seva sintonia enganxosa i aquell cambrer entranyable, sempre amb una pinya colada a la mà i un somriure a punt.

El somni d’unes vacances així, era llavors només assequible per a uns pocs escollits però tot va començar a canviar quan les navilieres i les agències de viatges, van fer una aliança per aterrar el somni. En unes dècades, el que abans havia estat exclusiu i ple de glamour, es va esprémer fins arribar al punt d’arribar a ser una ganga.

D’aquesta manera, el Love Boat va passar a ser de masses i avui dia, el turisme de creuers és un fenomen global on gaudir d’una setmana de creuer pel Mediterrani, amb les begudes incloses, no té res d’especial. Milers de persones embarquen i desembarquen cada dia arreu del món, i els ports competeixen per atraure aquests gegants flotants com si fossin el manà. Però darrere del somriure del cambrer i les fotos amb fons de mar, han aparegut altres reptes en forma d’inconvenients que dilueixen els beneficis reals als territoris que visiten.

En aquest context, la darrera proposta de Trasmed de convertir el seu ferri en hotel flotant amarrat al port, no és només l’enèsima volta de rosca, sinó el símbol d’un model de negoci que mira d’esgarrapar d’allà on no n’hi ha. La reacció política ha estat sorprenentment unànime, com poques vegades passa i no crec que als protagonistes de la nostra sèrie, els hagués agradat viure aquesta trista aventura amb les amarres lligades.