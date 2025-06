Los pelotas

Que se cree sexy y guaperas, no lo puede negar. Tampoco haría falta que lo confesara. Lo lleva tatuado en la mirada. De hecho, lo dijo en una entrevista, por aquellos tiempos remotos en los que la televisión no era una extensión del comité central del PSOE. Eran tiempos en los que al encender el televisor no sentías estar asistiendo a una rueda de prensa gubernamental.

Ahora, con medio país mediático abonado al presupuesto público, ya no hay piropos que alcancen. El diccionario ha colapsado. Si quieren seguir adulándolo, tendrán que inventar un nuevo idioma que conjugue bien el peloteo con la bajada de bragas. Y de calzoncillos.

Pero dejemos el pasado glamuroso del «guaperas». Lo verdaderamente interesante no es él, sino su séquito. Esos que lo rodean, lo sostienen, lo aplauden, lo elevan... y, en algunos casos, lo chantajean. Y claro, mientras pague el precio del chantaje político, el suministro de palmaditas en la espalda está garantizado. Lo verdaderamente inexplicable es que haya quienes aún lo apoyan gratis, por convicción, por fe ciega o por pura alergia a la derecha.

Si uno tiene un mínimo de decencia democrática y no está enchufado a la nómina del PSOE -ni vive de una subvención-, cuesta entender cómo puede seguir dándole su voto. Pero claro, la decencia también parece haber pedido asilo en otro país. Para muchos, lo importante es que la derecha no gobierne jamás. Da igual el precio. Ya solo falta que añadan el lema de «¡No pasarán!» en las papeletas, como en la Guerra Civil. Y aunque uno pudiera llegar a entender este delirio como estrategia electoral, lo que ya roza el surrealismo es que sigan teniendo como líder supremo a un tipo como él. ¿No decían que su partido era el ejemplo de honradez? ¿No hay en todo el PSOE una sola persona honesta, íntegra? ¿De verdad han llegado a ese nivel de dependencia emocional? ¿Qué se puede esperar de alguien que se hizo con el poder interno del partido escondiendo una urna? ¿De alguien que miente más que habla, y cuando habla... también miente? Y he llegado al final sin mencionar su nombre. Tuvimos al misterioso «Señor X», a aquel discreto «M. Rajoy», y ahora al flamante «Número 1». La diferencia es que este último sí tiene cara y peinado identificable. Aunque claro... todo esto dependerá, como siempre, de la UCO, de la independencia judicial, y -cómo no- de la decencia democrática de los españoles y asimilados. Y de las ayudas públicas, claro. Porque como bien dice nuestra ministra favorita: «No es magia, son tus impuestos». www.joansans.blogspot.com