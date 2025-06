Trobades de conversa; compartir, ajudar, aprendre, passar-ho bé

A ses illes hi ha llista d'espera de persones que volen practicar sa nostra llengua. Per açò s’Institut d’Estudis Baleàrics cerca guies per a ses «trobades de conversa».

És un programa que permet posar en contacte una persona que està aprenent català i vol adquirir fluïdesa a s’hora de xerrar, s’aprenent, amb una altra persona catalanoparlant que li permet practicar sa llengua en un espai de comunicació segur i distès, es guia. Aquestes persones, amb es suport i sa supervisió de s’IEB, fan un mínim de 10 trobades per conversar en ses diferents modalitats des català, segons sa zona geogràfica des nostro territori, en un marc flexible i en un ambient agradable.

Es programa de guiatge i acompanyament crea parelles i petits grups lingüístics per tal de facilitar converses en entorns informals perquè es aprenents perdin sa por de xerrar sa llengua d’aquí i es catalanoparlants habituals o guies de conversa mantenguin s’hàbit d’emprar-la i, en ocasions, puguin conèixer o recordar altres llengües i cultures que els puguin oferir es aprenents.Na Lucía i jo mos trobam una vegada per setmana per prendre cafè i rallar una estona en menorquí. Ella és madrilenya i ja fa anys que viu a Menorca. No té problemes per entendre sa llengua, però fins ara mai s’havia animat a posar-la en pràctica. Ses trobades de conversa promogudes per s’Institut d’Estudis Baleàrics i coordinades pes Centre de Català de Ciutadella han propiciat s’escenari perfecte perquè s’hi llancés. Na Lucía no cerca aprendre un català acadèmic, sinó poder-se defensar i fer-se entendre de manera fluida. Jo som sa seva guia de conversa.

Una situació similar passa amb en Joao, un jove brasiler que fa dos anys que viu a Menorca. En Joao té moltes inquietuds per aprendre es català de Menorca, es nostros costums i sa nostra cultura. Aquest curs es va matricular a s’escola d’adults i ha aconseguit superar es nivel A2 de català. Es seu guia de conversa és en Xec.

A ses trobades de conversa si hi ha errors no passa res. Sempre hi ha espai per riure. I d’açò es tracta, de passar una bona estona mentre es practica s’idioma.

No fa falta dir que sa llengua i sa cultura estan connectades profundament. Ensenyar a una persona un segon idioma no vol dir només mostrar-li vocabulari, sinó també transmetre-li idees, valors i maneres particulars de veure el món. Des de ses salutacions fins as rols familiars, ses tradicions i ses locucions o expressions pròpies, ses relacions amb es demés i ses demostracions de cortesia; sa cultura es reflecteix en cada frase que feim servir.

D’aquesta manera ses trobades es presenten com a formes d'explorar es valors culturals locals juntament amb s'aprenentatge de s'idioma. Inqüestionablement aquesta és una porta d'entrada per comprendre ses persones des teu voltant. En integrar valors culturals a ses trobades, s’aprenent no només adquireix vocabulari, sinó també empatia, respecte i una visió més àmplia cap a sa nostra cultura.

Tot açò mos demostra s'eminent caràcter social que tenen ses llengües i perquè és important reconèixer que amb s'idioma que mos comunicam cream, aprenem, reflexionam, estimam i fins i tot somiam. S’Institut d’Estudis Baleàrics té molta demanda per aquestes trobades que van començar es febrer d’enguany.

A ses illes hi ha entorn a 200 persones actives entre guies i aprenents. Tenen llista d’espera de gent que demostra interès per conèixer i emprar amb major fluïdesa sa llengua que es ralla en es territori on viuen. Però falten guies de conversa, persones que amb dedicació i generositat estiguin disposades a fer, més o manco, una trobada d’una hora setmanal.

Es punt de sa trobada és d’elecció lliure: podem quedar en un parc, en un cafè, fer una passejada pel camp. Allà on mos vengui més de gust. Podem quedar sempre allà mateix o anar canviant. A més, tenim s’oportunitat de participar a ses activitats complementàries per a guies i aprenents que organitza s’IEB. Sa visita guiada al Llatzeret des passat mes d’abril, on una guia professional mos va donar explicacions en menorquí sobre s´ús i s’organització d’aquestes instal·lacions sanitàries al llarg de sa seva història va resultar una oportunitat de fermar vincles ianar practicant sa llengua fora de s’ambient habitual. En es cas d’aquest passat dissabte una nova sortida des programa mos va dur a Ciutadella en una visita guiada, també en menorquí, as Palau des Comtat de Torre-Saura. Acabada sa visita es participants vam compartir una petita festa, un vermut-musical amb actuació de Leonmanso, en es pati de Can Saura Miret, on se mos va fer lliurament des certificats per haver participat en ses trobades de conversa.

Sa llengua és fonamental per a sa integració, actuant com a pont per a sa comunicació i s'entesa entre individus de diferents orígens. En aprendre s'idioma d'una comunitat nova, ses persones poden accedir a coneixements socials i culturals, adquirir nous hàbits i participar plenament en sa societat que han triat per viure.

Compartir, conversar, ajudar, aprendre, passar-ho bé. D’açò es tracta.