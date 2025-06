Estem saturats de notícies violentes: conflictes bèl·lics, assassinats, agressions sexuals.

Notícies que ens porten a pensar que la naturalesa humana és egoista, agressiva, dolenta. Seria així?

Mirem nombres de mortalitat: la població mundial ronda els 8.000 milions de persones, som molta gent, però saben quanta gent mora aproximadament cada any? Doncs al voltant d’uns 65 milions de persones, això vol dir que només 1 de cada 100 mora cada any. No és tant, veritat? Doncs d’aquestes morts, unes 500.000 persones són assassinades. Clar, són molta gent, però el percentatge no arriba al 1% de totes les morts, i unes 200.000 morts en conflictes armats, també són moltes morts violentes, però hi ha molta més gent que mora per culpa d’accidents de tràfic, es calcula que quasi 1,3 milions. I per la contaminació atmosfèrica, 7 milions. Sí, uns 8,3 milions per culpa de la nostra dèria d’anar en cotxe. I aquestes xifres no surten mai per les notícies de la televisió. Com tampoc surten mai, el nombre de suïcidis. Tants com la suma d’assassinats i conflictes bèl·lics, sí, unes 700.000 persones es treuen la vida cada any. Un pasmós silenci cobreix totes aquestes morts.

Vull anar a parar que l’aplastant majoria de la humanitat viu sense violència i que les notícies ens porten a pensar que som molt violents i que cal destinar 800.000 milions d’euros més en armament com ha decidit la comunitat europea. Actualment, ja hi ha suficients armes per exterminar la humanitat vàries vegades. A qui li pot interessar seguir invertint més en armes en comptes de combatre la contaminació i sobretot promoure la Pau?

Ja saben la guerra és un negoci.