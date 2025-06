Festes, glops i bots?

Les valles publicitàries mostren, un any més, els anuncis d’Estrella Dam, un clàssic de l’estiu. Sens dubte, la campanya Mediterràniament va redefinir el concepte de publicitat estacional a Espanya. L'anunci de 2010, amb les Festes de Sant Joan com a escenari i la música vibrant de Applejack, va marcar l'inici d'una estratègia publicitària que anava més enllà de vendre cervesa: promocionava un estil de vida, fruir una experiència.

L’anunci començava preparant les borses, embarcant en un veler la màgica nit dels festers de Sant Joan. Un grup de joves, carregats de llibertat, arribaven a Menorca preparats per viure una vivència única i autèntica. Imatges vibrants: el mar cristal·lí, la llum càlida, i una atmosfera d’alegria. A mesura que avançava, es captaven moments claus de la celebració, com la qualcada a Ses Voltes, amb els cavalls nobles desfilant entre la multitud. La poesia es feia real en una festa amb el grup The Triangles en una casa de camp, que es prolongava fins ben entrada la nit.

Qui no viuria una experiència igual?. A partir d'aquí, cada estiu la marca ha creat expectació per veure quin nou relat cinematogràfic i musical oferiria.

DEPÈN DE COM ES MIRI. Aquests anuncis han donat a Menorca una visibilitat important, mostrant-la com una destinació espectacular també en l’àmbit de la cultura i la gastronomia. A nivell turístic, han ajudat a reforçar la imatge de la nostra illa com un lloc autèntic, i segurament deuen haver atret a més d’un visitant. Però la realitat és que la imatge promocional pot generar expectatives poc realistes, amb unes gravacions tan idealitzades que no es corresponen amb el que després s’hi trobaran. La vida a Menorca no és només festes amb cavalls, i dies perfectes al mar amb velers.

MILLOR SENSE ALCOHOL. Per la seva banda, el Consell Insular de Menorca sol conscienciar la joventut sobre els riscos del consum d’alcohol durant les festes, que va des de Ciutadella a Maó, amb accions de prevenció i sensibilització al llarg de tot l’estiu. A més, el passat Nadal, el departament de Benestar Social va organitzar activitats com tallers de còctels sense begudes alcohòliques. Tot i que sembla una missió impossible, la pedagogia pública es contradiu amb la promoció de l’empresa que ha omplert les valles i tòtems publicitaris arreu de l’illa. Esperem que cap d’aquestes campanyes compti amb subvencions públiques.

QUI EM CONEIX, sap que estim les festes de Menorca. No em cal pàtria ni bandera, però tinc un profund sentiment de germanor amb la gent que fa d’aquesta terra un lloc únic.

Les festes menorquines són cavalls que dansen entre la multitud, emoció compartida, valors arrelats en el temps, i l’essència d’un poble que celebra la seva història. L’alcohol hi és present, però no defineix la festa. Potser seria més adequat que les campanyes publicitàries reflectissin aquesta complexitat, amb producte local, i no es quedessin només amb els tòpics més comercials.

Una festa amb un profund significat cultural, històric i social que va molt més enllà del consum d’alcohol. L’eslògan «glops i bots» danya una tradició profunda, marcada per la germanor, la identitat i la passió d'un poble.