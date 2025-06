Antes de regresar a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ya alardeaba de que acabaría con la guerra de Ucrania en dos días, y cuando Israel, embriagado de matanzas y éxitos militares, empezó sus bombardeos masivos contra Irán (bombardeos por si acaso, dijimos), se apresuró a decir que gracias a él pronto se lograría la paz ahí, entre la antigua Persia y el bíblico Israel. Tal como ya logró en la guerra entre India y Pakistán, cuyo mérito no se le ha reconocido suficiente. Esto me hizo reparar en que el belicoso presidente de Estados Unidos, si bien sólo abre la boca para lanzar atroces amenazas y ultimátum, en realidad se considera un pacificador, y su gran afán es pacificar. Sí, como el legendario Colt 45 Peacemaker.

Ya saben, un forastero llega al pueblo y zas, lo pacifica bien pacificado. Que lo consiga o no es otro cantar, las cosas se le han complicado bastante, pero ya saben que lo que cuenta es la intención, y no cabe duda de que el presidente de Estados Unidos, a estas alturas y con vistas a su legado histórico, anhela con toda su alma que le den el Nobel de la Paz. Cree merecerlo más que Obama, y vería muy injusto, cuando no ilegal, que lo ganase otro. Sus deseos son órdenes para él, y ya sabemos cómo se pone el hombre cuando se le contraría. Y puesto que en este caso se trata de un deseo fácil de complacer, yo no me lo pensaría más. Que le den el Nobel de la Paz, y aquí paz y después gloria. He mirado el calendario y todavía faltan más de tres meses para los Nobel de 2025, el de la Paz caerá el viernes 11 de octubre, y tanto si para entonces han concluido las matanzas en vigor como si no, el galardón debe ser suyo. Ayuda el hecho de que ya está nominado, junto al difunto papa Francisco y su ex socio Elon Musk, que no son rivales en cuanto a poderío pacificador. Ni mucho menos en cuanto a ganas, porque hay que ver qué ganas tiene de ser Nobel de la Paz. Ni siquiera el psicópata Netanyahu, que ahora aspira a pacificar todo Oriente Medio, quiere ese Nobel. Lo suyo es una hazaña bíblica a fin de modificar la propia Biblia, que no acababa bien. Lo aviso con tiempo. Que le den ese Nobel a Trump. Lo quiere de verdad. Por lo de su legado.