Hace décadas que vascos y catalanes de derechas se pasean por Madrid con la amenaza por delante para sacar jugo del gobierno débil del momento. Les da igual si en la Mocloa ondea la bandera roja o la azul, ellos a lo suyo: sacar pasta. Así es el nacionalismo. Ahora lo ha descrito muy bien el inefable Jordi Turull, escudero del impresentable Carles Puigdemont: «En Madrid no tenemos amigos, tenemos intereses». ¿Descripción gráfica de la mafia? Por eso, cuando Pedro Sánchez atraviesa sus horas más bajas (y mira que ha tenido horas bajas este hombre), allá van como buitres los piratas de la periferia a sacarle las tripas que le quedan al Estado. También se ha unido Esquerra Republicana a la fiesta, muy en su línea históricamente traidora, a pesar de que hoy en día se pavonea como miembro de la izquierda, papel más que dudoso a la vista de sus antecedentes.

El Gobierno de Sánchez nació débil y así sigue, solo que ahora, cuando apenas atraviesa el ecuador de su turbulenta legislatura, las cloacas han puesto el ventilador a pleno funcionamiento para derribarlo. Tiene razón cuando dice que la corrupción cero no existe. El problema se agudiza cuando los cimientos mismos del sistema supuestamente democrático español se sustenta sobre la corrupción. Él, su partido, los gobernantes que le precedieron, el principal partido de la oposición y todos los gobiernitos autonómicos se levantan sobre toneladas de corrupción. España es corrupción. Dicen que la Unión Europea también, pero quizá lo disimulan un poco mejor. Así que en esta situación no hay salida: porque si él se va y llegan los otros estaremos en las mismas. No puede, ciertamente, el PP ni abrir la boca para pronunciar la palabra corrupción.