La calor pot ser mortal

Els publicistes d’aquesta campanya de prevenció sobre la mortalitat causada per les temperatures elevades no s’han atrevit a fer una afirmació més contundent. La calor és mortal. D’acord, no sempre és mortal. Mata a les persones més vulnerables i mata aquelles persones que no procuren hidratar-se suficient, i sobretot a aquelles persones que no disposen d’aire condicionat. Però sí, temperatures superiors al del propi organisme que sol estar per sota dels 37 graus, les proteïnes que composen el nostre cos comencen a passar pena i a perdre la seva funcionalitat, i quan arriba a temperatures de 40 graus i més aquestes proteïnes se degraden i deixen de funcionar provocant tota mena d’alteracions orgàniques incompatibles amb la vida.

Temperatures ambientals elevades com les que patim darrerament als estius i que van augmentant cada any són les causants d’un augment de la mortalitat. Sí, la calor mata, sobretot quan hi ha onades de calor sostingudes, amb molta humitat ambiental. Doncs amb la xafogor el nostre organisme no pot refrigerar-se amb la transpiració. Ja saben, suar ajuda a refredar el cos a l’evaporar-se.

La mortalitat per la calor ja se compta per milers cada any. Totes les localitats haurien de tenir refugis climàtics per aquella persones que no disposen d’aire condicionat.

I sobretot caldria actuar contra la causa d’aquest augment de les temperatures, que com saben és l’ús dels combustibles fòssils. I per ara no sembla que hi posem cap solució. I cada vegada farà més calor. I més calor…