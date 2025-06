Menorca, roda en excés

Aquesta setmana estem molt afectats per l’accident ocorregut als Jocs des Pla. No és la primera vegada que en aquesta secció quotidiana referim els infortunis de les Festes, i cadascun mereix la seva anàlisi individualitzada. No sembla que hi hagi dubtes en pensar que els dispositius de seguretat han fet bé la seva feina, malgrat que tota situació que estigui massificada està sotmesa a les alteracions motivades pel comportament o l’impuls de les persones.

Fins que es va interrompre l’emissió de la televisió autonòmica per la vaga del personal, una de les frases més repetides pels comentaristes de l’Ensortilla i les Carotes era l’elogi al magnífic passadís traçat. El Pla de Seguretat funciona, però hi ha un espai on no arribarem mai. Aquella franja que és imprevisible, fatídica, i que només es pot lamentar.

LES DARRERES SETMANES, dos motoristes han patit accidents tràgics. A l’altura de Mitjan Lloc, un jove de 25 anys va ser arrossegat per un taxi, patint fractures a diverses vèrtebres cervicals i la carretera va quedar tallada durant hores. El segon, de 28 anys, entre Es Mercadal i Sant Tomàs, es va sortir de la via i va ser evacuat en helicòpter a Son Espases per la gravetat de les lesions.

No són casos aïllats, la carretera general ha enregistrat múltiples accidents aquest mes de juny, un fet que no es pot desvincular de la saturació viària. A l’estiu, el nombre de vehicles a Menorca augmenta un 30 % (segons l’estudi que ha referit fa uns dies el conseller socialista Josep Pastrana), i gairebé la meitat del trànsit és atribuïble al turisme, especialment als cotxos de lloguer. Això es tradueix en pobles sense aparcament, platges inaccessibles per als residents (Es Grau replega signatures dels vesins) i activitats culturals com mercats nocturns que esdevenen un maldecap logístic.

Tot i que la Llei de Reserva de la Biosfera permet limitar l’entrada de vehicles, com ja fan Formentera i Eivissa, Menorca encara no ha activat aquest mecanisme. Mentrestant, la pressió sobre el territori i la qualitat de vida de les persones residents continua augmentant.

I obriré un segon debat: molts d’aquests vehicles són gestionats per empreses de fora que s’instal·len provisionalment durant tres o quatre mesos, ofereixen preus baixos i, en acabar l’estiu, tanquen i se’n van. Els beneficis fiscals també viatgen als seus llocs d’origen. La saturació, la sinistralitat, la contaminació viària, i la pressió sobre els serveis públics, queden aquí.

ÉS HORA DE PRENDRE decisions valentes. Reforçar el transport públic, crear aparcaments dissuasoris, i limitar l’entrada de vehicles a l’Illa durant els mesos punta. No es tracta de posar barreres al turisme, sinó de preservar allò que ens fa únics: una illa habitable i segura.

Com si fóssim l’Amo en Xec, a Ciutadella, l’operació es considera reeixida, malgrat l’infortuni del fatídic accident. Però el que realment es fa difícil d’acceptar és que, més enllà de les festes, no hi ha una operació preventiva per afrontar l’allau de vehicles i el risc constant que ens envolta circulant cada dia de l’estiu.

La mobilitat a l’Illa s’ha convertit en una font de tensió contínua. Menorca, roda en excés.