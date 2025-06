¿De dónde ha salido esta gente?

A nada que sigan saliendo más datos sobre la corrupción que asfixia al socialismo, el gobierno del presidente Sánchez puede saltar por los aires. No hay que olvidar que quien se dedica a enriquecerse con sus corruptelas suele vivir atemorizado por si le cogen «con las manos en la masa», como les ha pasado ahora a tres malhadados individuos a los que han descubierto sus presuntas corruptelas, razón por la que el corrupto graba y guarda todo aquello que cree que le puede ser útil como material para chantajear a quienes le señalen como personaje tóxico. Como no sabemos todo lo que Ábalos, Cerdán o Koldo «el gigantón» pueden tener grabado (sobre todo el gigantón), la ciudadanía vive a susto diario. En cuanto a la corrupción que se está barajando estos días, deja muy tocados a los socialistas. No se me alcanza que los causantes de esa presunta corrupción sigan por la calle como si tal cosa. A otros con menos un juez los manda preventivamente a «chirona». El barrizal en el que está enfangado el gobierno les sirve de manera descarada a Feijóo, Mazón o Ayuso para «dar lecciones» de honestidad. Le harían un favor a la ciudadanía y de paso a ellos mismos si se abstuvieran de añadir más fuego al fuego. La ciudadanía espera de la política que esta les ofrezca soluciones y no preocupaciones. Es lícito que otras opciones políticas critiquen a los autores del vandalismo corrupto por más que no esté yo muy de acuerdo con la acción de defensa adoptada por el presidente Sánchez con esa cansina letanía del «y tú más». Ese mantra está ya fatigado de tanto ser usado. Desgraciadamente al ciudadano le toca apechugar con la obscenidad de unos hechos cuando en puridad es a la justicia a quien le corresponde tratar con lo que disponga nuestro ordenamiento jurídico. No obstante ya es hora de que las penas por corrupción se endurezcan, ya es hora de que no se tarde una eternidad en confeccionar un sumario donde el corrupto «borra» todo lo que puede de sus corruptelas. Decía Gabriel Rufián en la Sexta de TV, sábado noche del 21 de junio de 2025: «la empresa que genera corruptos debe ser inhabilitada a perpetuidad, además de ser sancionada con fuertes multas».

A parte de lo escrito tengo necesariamente que desviarme hacia otros hechos porque estamos ante un desconcierto vergonzoso. Las preocupaciones son como las cerezas que se enredan unas con otras. Por si el mundo no estuviera ya lo bastante convulso, el señor Trump ha ordenado un ataque sobre Irán, concretamente donde se piensa que tiene las centrifugadoras para enriquecer el Uranio para crear armas nucleares. ¿Quién es el señor Trump para bombardear con bombas perforadoras de más de 13.000 kilos a otro país? ¿Sabe este hombre las consecuencias? Este señor con corbata y gorra roja que coquetea con el apocalipsis, algunos exaltados hablan del inicio de una tercera guerra mundial. Por lo pronto, lo que es prácticamente seguro es que cierren el estrecho de Ormuz, lo que traerá aparejado un encarecimiento del crudo, la subida de la gasolina y una segura sacudida en la economía mundial. Irán no se ha hecho esperar y unas horas más tarde ha bombardeado posiciones americanas, lo que complica más la situación. Como ustedes ven, por una cosa o por otra no nos llega la camisa al cuerpo. Hay días que este servidor de ustedes necesita una tortilla de ibuprofeno y paracetamol.