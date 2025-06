La llei de la selva diu que cada espècie se cerca la vida per tirar endavant en un àmbit concret on no hi ha normes, sense cap consideració cap a les altres. Si un necessita i pot depredar, depreda. Res no protegeix els depredats més que la seva habilitat per sobreviure. Normalment, s’ha definit el lleó com el rei de la selva. És un tòpic fals. La realitat fora del cinema és que els lleons no viuen a la selva. Devoren tot el que poden, encalcen lleones, cacen i viuen en altres llocs fora d’aquest regne. Deuen ser reis emèrits.

Un cúmul de circumstàncies ha convertit l'accés a un habitatge en una selva. L'efecte d'altres lleis correctores és tan anecdòtic, que la llei de la selva s'imposa. Hi ha qui depreda.Cadascú es cerca la vida com pot, empra les seves armes per sobreviure. Per açò, diferents col·lectius de funcionaris(policies, de presons, guàrdies civils...) han fet valer aquesta condició laboral per fer crides als propietaris perquè els lloguin pisos. Iha funcionat. A la selva, la por és un mecanisme de defensa.Si un antílop no li té por al lleopard, no arriba a la jubilació. Alguns propietaris de pisos tenen por de tenir-los llogats a persones que els deixin de pagar sense deixar l'habitatge, que els depredin la seva propietat. Pensen que amb un funcionari a les seves vides, alguns amb elegant uniforme, la cosa no pot sortir mai malament. Entenc aquestes campanyes de gremis de funcionaris per aconseguir pisos, però me preocupen una mica. Entenc que qui les fa està desesperat, i entenc que qui s'hi apunta es mou per la por, que és lliure i irracional. Però me preocupa pensar quins col·lectius gremials no tindrien una resposta positiva dels propietaris si també fessin una crida per accedir a un lloguer. Me preocupa pensar de quins grups de persones, no necessàriament gremials, fugen els propietaris quan cerquen la seguretat d'un funcionari. M'inquieta intuir quins prejudicis, quins falsos tòpics, imperen en aquesta selva i qui en són les víctimes.