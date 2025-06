Contra l’odi, orgull i drets

La llibertat es construeix amb memòria, amb coratge i amb drets. I cap dret està garantit si no es defensa cada dia. Encara avui, estimar lliurement pot implicar exclusió social, insults i fins i tot agressions físiques. Encara avui hi ha infants i joves que pateixen assetjament per la seva orientació o identitat, persones trans discriminades en l’àmbit sanitari i laboral, i gent gran que ha viscut mitja vida amagant qui és. Encara hi ha qui pretén convertir l’odi en ideologia política. I encara més greu: hi ha qui pacta amb els qui odien, legitimen el seu discurs i s’hi fan còmplices amb el silenci o amb la cessió.

Els moviments reaccionaris promoguts per la ultradreta, amb la complicitat d’alguns sectors de la dreta, representen una amenaça real per a la convivència, per a la democràcia i per al dret fonamental de ser i viure lliurement. No és només un debat ideològic: són atacs concrets contra drets concrets. Són governs que eliminen lleis i polítiques Lgtbi, que qüestionen lleis de protecció, que censuren l’educació afectiva i sexual, i que promouen una visió excloent i repressiva de la societat. I tot això passa mentre prediquen un discurs de «llibertat» que només serveix per encobrir privilegis.

Aquest 28 de juny, Més per Menorca tornam alçar la veu per dir ben clar que la diversitat no només s’ha de tolerar: s’ha de defensar i protegir. El dret a viure amb plenitud no pot estar condicionat per la norma, pel silenci ni per la por. Cal continuar commemorant el Dia de l’Orgull per honorar les revoltes de Stonewall i per fer visibles les moltes batalles que encara es lliuren cada dia: a les escoles, a les empreses, a les famílies i als carrers dels nostres pobles.

Defensar una societat més justa, lliure i diversa vol dir reconèixer la diversitat sexual i de gènere com un valor fonamental, no com una qüestió accessòria. I vol dir actuar en conseqüència: amb lleis, amb pressupost, amb polítiques públiques valentes. No hi ha lloc per a l’ambigüitat. No és admissible mantenir posicions vagues ni mirar cap a una altra banda mentre es retallen drets i es persegueix la diferència.

Assumir la igualtat real com a eix vertebrador de la societat vol dir garantir formació en diversitat a les escoles, desplegar protocols contra l’Lgtbifòbia, oferir atenció sanitària adaptada i construir espais segurs arreu del territori. Tenir un govern que fa un discurs de bones intencions però que alhora pacta amb qui vol fer-nos retrocedir en drets, és fer bandera de la hipocresia. És limitar la capacitat de transformació social i és, en definitiva, trair la lluita per una Menorca diversa, inclusiva i lliure.

Continuarem treballant i avançant cap a una Menorca on tothom pugui viure amb orgull, respecte i plenitud. Una Menorca on la diversitat no sigui un obstacle, sinó una riquesa col·lectiva. Una terra lliure i segura, on ningú no hagi de demanar permís per ser ni perdó per estimar.