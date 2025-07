Airbnb, la guineu i les gallines

Fum de formatjada i política del millonet. Eren les dues crítiques que repetia el PP en temps dels governs de Joana Barceló i els seus socis d’esquerra al Consell de Menorca. La primera es referia al costum d’anunciar plans i fulls de ruta polítics que, després, tenien poc efecte pràctic. La segona, al repartiment de subvencions per tenir contentes a entitats culturals, esportives, socials i veïnals. El millonet, val a dir, es referia a les pessetes, no als euros.

Han passat dues dècades i és inevitable recordar aquells discursos quan llegim la nota de l’acord a què ha arribat el govern popular amb Airbnb per combatre l’oferta de lloguer turístic il·legal que té en aquest portal un dels seus santuaris. Molt de fum i poca formatjada: el text recorda les tàctiques de màrqueting de les petrolieres que es volen fer passar per companyies d’energia verda.

En el sector de les plataformes de lloguer vacacional hi ha de tot, com a la farmàcia, i Airbnb no es destaca precisament per ser la més diligent ni proactiva a l’hora de vigilar el compliment de la legalitat

—açò és cosa dels amfitrions, diu—, impedir que es publiquin anuncis fraudulents o compartir les dades dels seus pagaments amb les autoritats. Els seus enfrontaments amb l’administració cada vegada que se li ha volgut posar un poc de control en són bona prova.

El Consell es presta al rentat d’imatge i ens anuncia com a gran novetat que Airbnb exigirà que els nous anuncis indiquin el nombre de registre de la casa, és a dir complir la llei. No ho demana, en canvi, per als 4.000 anuncis que ja té publicats a l’Illa. Només es parla de retirar aquells que siguin «manifestament il·legals», com una tenda de campanya o un llaüt, però... com és possible que ofertes així passin el filtre previ?

El millor de l’acord, però, és la campanya informativa per «educar els propietaris» sobre les lleis. Serà com posar de mestre de la policia al vaquilla.