Ciutadella  ha de solucionar el conflicte per evitar un esclat

A principis de segle, corria el 2002, la representació dels treballadors de l’Ajuntament de Ciutadella, volia negociar la carrera professional i la promoció interna. Van haver de passar 13 anys, fins que 25 de maig de 2015 per acord de la mesa de negociació, l’Ajuntament es comprometés a iniciar la negociació, però van anar passant els mesos i els anys i l’equip de Govern (format per dos partits PSM, PSOE i Gent x Ciutadella), no duia a la mesa de negociació els temes sol·licitats ni contestava diferents escrits i requeriments fets per CC.OO., va passar tota la legislatura i mai es van negociar les peticions fetes, el 26 d’octubre de 2019 CC.OO. torna a recordar per escrit l’acord de 2015, reiterant la necessitat de negociar… continuen passant els mesos i els anys i el 18 de novembre de 2021 CC.OO. presenta una demanda per vulneració de drets fonamentals.

A la sentència nº 116/2022 de vint-i-sis de setembre de dos mil vint-i-dos, del Jutjat de lo Social nº 1 de Menorca en l’apartat IX sobre fets provats es pot llegir: «En el periodo que medió entre octubre de 2019 y la interposición de la presente demanda el 18 de noviembre de 2.021, múltiples instancias, propuestas, alegaciones y/o reclamaciones, presentadas formalmente con registro de entrada por parte de los representantes de los trabajadores del sindicato de Comisiones Obreras no tuvieron formal respuesta (…)», la mateixa sentència en els fonaments de dret diu: «…negar, obstaculizar o desvirtuar el ejercicio de dicha facultad negociadora por los sindicatos, ha de entenderse no solo como una práctica vulneradora del artículo 37.1 de la Constitución (…), sino también como una violación del derecho a la libertad sindical que consagra el artículo 28.1 de la Constitución….», com no podía ser d’altra manera, la sentència condemna l’Ajuntament de Ciutadella a cessar en les pertorbacions de la negociació i declara que l’Ajuntament vulnera el dret fonamental a la negociació col·lectiva que recull la Constitució Espanyola però també el pilar 8 de drets socials de la Unió Europea, el Conveni nº 98 de l’OIT de 1949 i de manera implícita l’article 23.4 de la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada per l’assemblea de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948…tots aquests drets i principis l’Ajuntament de Ciutadella (governat per l’esquerra) no només els va vulnerar, a més va ser condemnat per fer-ho. Cap dels regidors/res de l’equip de Govern va diferenciar-se ni posicionar-se publicament davant uns fets tan greus, ni va demanar perdó, al manco jo no ho record.

El mes de maig d’enguany molts policies van pujar al ple de l’Ajuntament per exigir el compliment de diferents sentències, algunes d’elles de 2015, novament el 5 de juny davant l’Ajuntament es va fer una concentració pel matiex motiu i dia 19 de juny les Treballadores Familiars també inicien mobilitzacions.

Els conflictes no els creen els sindicats, existeixen prèviament, el que fan els sindicats és fer-los visibles, organitzar els treballadors i lluitar amb un objectiu solucinar-los, el conflicte mai és l’objectiu ni el fi que es persegueix i és també clar que on hi ha organització sindical i la gent està sindicada hi ha millors condicions laborals i socials. Hi ha conflictes o situacions d’explotació que no són visibles socialment, per l’individualisme i la manca de lluita i organització col·lectiva, però no perquè no existeixin.

L’Ajuntament va manifestar després de la darrera concentració de personal de Policia i CEGEM que donaría passes per pagar…sens dubte una bona noticia, però no és comprensible, ni defensable que l’Ajuntament tardi 10 anys i no reaccioni fins que el Jutjat a instàncies de CC.OO. hagi sol·licitat l’execució de les sentències. Poden estar mal assessorats, els tècnics o advocats contractats per les corporaciones en ocasions també s’equivoquen i en altres mantenen un criteri personal per damunt del que hauria de ser purament tècnic, però precisament quan hom es presenta a unes eleccions és per prendre decisions i aquestes en ocasions no tenen per què ser coincidents amb la dels tècnics, perquè si qui mana han de ser el tècnics, per què es presenten a les eleccions els partits i les persones que formen les candidatures? Cadascun ha d’assumir la seva responsabilitat i no val posar-se darrera dels tècnics per justificar algunes accions o la manca d’aquestes.

En la meva modesta opinió, els representants dels treballadors de Ciutadella, han tingut paciència, molta, massa i no és lògic que ni tant sols vegin complides sentències fins que es demana l’execució o que es boicotegi la negociació col·lectiva (fet que esper no torni a passar ni a Ciutadella ni enlloc).

És imprescindible per evitar un esclat i un conflicte de majors dimensions, que l’Ajuntament compleixi les resolucions judicials i afronti les peticions fetes per Polícies i Treballadores Familiars amb voluntat de diàleg i negociació. No es tracta d’una qüestió laboral puntual, sinó de respecte institucional i democràtic que afecta a drets fonamentals i humans.

Un Ajuntament (o qualsevol administració) que vol que es repecti la legalitat hauria de començar per respectar els drets individuals i col·lectius dels seus treballadors, que són els que el fan funcionar, i dels seus representants, que hem de recordar, cada quatre anys passen un procés d’eleccions sindicals, molts de cops amb uns percentatges de participació i per tant de legitimitat, molt superior als percentatges de participació a les eleccions municipals.

De res serveix quan arriba el patró de la Policía Local (àngels custodis), fer grans dicursos de la importància de la Policía Local, que recordem solen ser els primers en arribar quan passa alguna cosa, i repartir «medalles i plaques» o fer un reconeixement públic al personal municipal quan es jubila, si durant l’exercici de governar un Ajuntament no es respecten els seus drets individuals i col·lectius.

Esper que després de la tempesta vengui la calma, i l’Ajuntament i els representants de la plantilla de Ciutadella arribin a acords i que aquests es respectin per ambdues parts, sense dubte la institució, però també els treballadors, la ciutadania i el municipi en sortiran beneficiats. La negociació i l’acord, és el camí.