Davantera, mamellam, mamelles, pits, pitam, pitral, melons, popes, tetes, meta... Aquestes paraules fan referència als dos òrgans que contenen les glàndules mamàries situades a la regió superior del cos femení, de manera que si estàs situat enfront, la vista s’hi envest. M’agrada l’expressió de quan érem joves «Ses mames», com a simpàtica i amorosa.

Les parts d’aquesta franja poden despertar i desencadenar sensacions sensuals. La pitrera és damunt el pit, tenir una bona pitrera vol dir posseir unes bones mamelles. El vestit paraula d’honor caracteritzat per un escot molt pronunciat, que comença just a l'alçada del pit i deixa fins les espatlles al descobert, permet apreciar-la abastament.

L’escot és l’obertura que per la seva proximitat insinua, revela o deixa al descobert una porció dels pits. La regatera és el solc intermedi que els separa, si són generosos, ben turgents, el canaló és estret. Moltes dones el circumden amb perles i cadenes abundants.

Dur el pitarram amollat, deixar-lo anar balancejant en vaivé, actualment no s’estila. De pits n’hi ha de petits, com el pit pla, de generosos, voluminosos o protuberants. Segurament la majoria de les dones voldrien estar satisfetes amb els que tenen o tenir-los d’una mida que no els doni problemes.

L’abundant gamma de sostenidors existent són una valuosa ajuda, ja que poden trobar el que més convé al seu pit i la classe d’escot que necessitin. Uns són per embellir la seva figura, altres el recullen i arrodoneixen de forma natural, n’hi ha per a pits separats o la pràctica de l’esport.

Hi ha dones que els encanta els toquin els pits i elles decideixen qui, quan i com palpar-los. Que vulguin enaltir, destacar o realçar el seu pitam, no dona dret a ningú a fotre mà o magrejar en el fragor de la Festa. Ni agressions sexuals, ni denúncies, un altre component important que ha sortit bé en un St. Joan lluït, exitós i per treure pit.