Projectes culminats, fonaments sòlids i transformació en marxa a Ferreries

Arribam a l’equador d’aquesta legislatura amb la satisfacció d’haver avançat en molts dels objectius que ens vam marcar des del primer dia. Durant aquest temps hem treballat amb constància, compromís i una mirada no només al curt i mig termini, sinó també de llarg abast, combinant la finalització de projectes ja engegats amb la posada en marxa de nous camins que marcaran el desenvolupament de Ferreries en els propers anys.

Un dels eixos d’aquesta primera etapa ha estat, per suposat, la culminació d’iniciatives heretades o ja iniciades en la legislatura anterior, com són el projecte de reforma del cementeri i la substitució de la canonada principal des de els pous fins al dipòsit de Son Telm (tots dos projectes ja pràcticament acabats). Hem considerat prioritari no deixar projectes a mitges, i per això ens hem bolcat a donar-los continuïtat, dotar-los dels recursos necessaris i concloure’ls amb èxit. Alguns d’aquests estaven endarrerits o no disposaven de finançament, i ha calgut un esforç important, tant administratiu com de coordinació, per desencallar-los (reforma del poliesportiu vell), aconseguir finançament (pati de l’escola Sta. Àgueda) o refinançar-los (xarxa d’aigua potable de Cala Galdana i reforma dels miradors). Amb aquestes actuacions no només tanquem etapes pendents, sinó que també donam resposta a demandes veïnals que feia temps que esperaven una solució.

Aquí també hi podríem incloure l’imprevist que ens varem trobar a l’inici de legislatura, la caiguda del passeig de Cala Galdana, una obra critica degut a la seva ubicació, i que es va haver d’afrontar amb determinació, inclús a expenses d’haver de retardar una de les primeres obres que es volien dur a terme, com es la reforma de la plaça Espanya. Obra que ens comprometem a deixar acabada dins aquesta legislatura.

Ara bé, no ens hem limitat a tancar capítols o resoldre urgències. Paral·lelament, hem fet una feina intensa per assentar les bases d’una transformació més profunda i necessària. Molts dels projectes que ara mateix estan en fase de disseny, planificació o primers passos començaran a executar-se durant la segona meitat d’aquesta legislatura. Són projectes ambiciosos, sostenibles i pensats per al futur de Ferreries, que abasten des de la millora d’infraestructures (noves borses d’aparcaments fixes i temporals, renovació de la xarxa d’aigua potable pendent al poble, instal·lació de comptadors d’aigua intel·ligents, zones d’ombra als parcs infantils, renovació de l’asfalt al polígon industrial, noves pistes de petanca,...), la recuperació d’espais públics (renovació del terra dels parcs infantils, reparació de voreres en mal estat,...), la modernització de serveis (nova web turística ja operativa, nova web institucional en marxa, servei actualització dels certificats del DNI, Pla d’equipaments esportius, gestió externalitzada dels poliesportius,...), fins a noves iniciatives socials, culturals i econòmiques (major dotació de les ajudes en tots el àmbits, major dotació de treballadores familiars, compra de Ca ses Monges per ús social,...). Tot aquest treball i projectes ha comportat molta feina de redactar plecs, cercar finançament, mantenir reunions tècniques i definir prioritats. Potser no sempre és una feina visible per a la ciutadania, però és imprescindible perquè les coses es puguin dur a terme amb garanties.

En altres àmbits, el canvi s’ha notat des del primer moment. Especialment pel que fa a la dinamització del poble i la vida al carrer. Hem donat un nou impuls a les fires, esdeveniments i activitats, amb una programació renovada i pensada per a tots els públics. Hem posat en marxa una nova associació de comerciants, Acoinfe, que ara ja camina tota sola i que acull tant als negocis del poble com els del polígon industrial. Aquest nou enfocament ha contribuït a reforçar el teixit associatiu i comercial de Ferreries, i a crear espais d’encontre i participació per a tota la ciutadania. Hem apostat per una agenda cultural, festiva i lúdica més diversa, que reforça el sentiment de comunitat i fa del nostre municipi un lloc més viu i acollidor.

Una altra línia de treball fonamental, tot i que menys visible, ha estat la reorganització interna de l’Ajuntament. Des del primer dia hem iniciat un procés de revisió i modernització dels procediments administratius, amb l’objectiu de guanyar en eficiència, transparència i capacitat de resposta. Estam revisant ordenances i normatives locals que, en molts casos, feia entre 10 i 20 anys que no s’actualitzaven. Aquest treball tècnic i jurídic no sempre és immediat, però és imprescindible per tenir un marc normatiu adequat a les necessitats actuals. Tot plegat, ens ha de permetre disposar d’una administració més àgil, justa i preparada per afrontar els reptes de present i de futur.

En definitiva, aquesta primera meitat de legislatura ha estat una etapa de feina constant, de decisions responsables i meditades, i de preparació del terreny per a una transformació més profunda de Ferreries. Hem actuat amb responsabilitat per acabar el que estava pendent, amb visió per planificar el que està per venir, i amb determinació per començar a canviar el que no podia esperar. El que hem assolit fins ara és només una part del camí. En els propers dos anys, veurem com germinen moltes de les llavors que ja hem sembrat.