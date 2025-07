La melodía de la vida

En la casa familiar de mi padre en Alaior, siempre se cantó. Estamos hablando de los años 20 y 30 del siglo pasado, una familia supernumerosa de 12 hijos, siendo mi padre el número 10. Nos contaba que sus hermanas se pasaban todo el día cantando. La música formaba parte de la familia en Alaior. Y también él cantaba en nuestra casa, a veces junto a su guitarra. Estas escenas forman parte de mis recuerdos familiares y sin duda han influenciado en mí y en mi actual hobby de cantar.

Cuando canto, siento una mezcla de libertad y alegría. Es como si cada nota me transportara a un lugar donde las preocupaciones se desvanecen y solo existe el momento presente. La música me permite expresar emociones que a veces son difíciles de poner en palabras. Es una conexión profunda con mi interior y con quienes me rodean que me lleva a sentir una enorme gratitud.

Los expertos en salud y bienestar han señalado que cantar tiene múltiples beneficios. Mejora la respiración, fortalece el sistema inmunológico y libera endorfinas, las hormonas de la felicidad. Además, cantar puede reducir el estrés y la ansiedad, proporcionando una sensación de bienestar general. La música tiene un poder transformador que puede elevar nuestro estado de ánimo y conectar a las personas. Artistas como Andrea Bocelli han hablado sobre cómo la música y el canto son esenciales para el alma y la salud emocional.

A menudo me encuentro con gente que me dice que no tiene voz para cantar, y mi respuesta es: ¡todos podemos cantar! La voz es una herramienta que se puede desarrollar con práctica. Únete a una coral, prueba el karaoke con amigos o simplemente canta mientras haces tus tareas diarias. Lo importante es disfrutar del proceso sin juzgarte.

Cantar tiene un poder terapéutico impresionante, al igual que lo tiene bailar y otras disciplinas que están al alcance de la mayoría. Aumenta la confianza en uno mismo, mejora la postura, incrementa el bienestar emocional, fomenta la creatividad y puede ser una excelente manera de socializar y crear vínculos con otras personas.

Si te resuena lo que acabas de leer y no estás cantando, te propongo que empieces hoy mismo. Encuentra una canción que te guste, permítete sentirla y simplemente canta. No necesitas ser perfecto; lo importante es disfrutar del momento.

Recuerda que cantar no solo es un acto de expresión personal, sino también una forma maravillosa de conectar con los demás y contigo mismo. Así que deja atrás tus dudas y dale voz a tu corazón!