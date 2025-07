De clic en clic

Quan va començar la revolució digital, les nostres vides van canviar, es van transformar. Amb un sol clic podies comprar entrades, reservar un vol, consultar el correu electrònic o fer una transferència bancària. De mica en mica ens hi vam anar acostumant, ens vam convèncer que la nova manera de gestionar el dia a dia era més ràpida i eficient, perquè tot semblava fàcil, intuïtiu i, fins i tot, emocionant. Com si, en fer-ho nosaltres mateixos, guanyéssim temps... i doblers. El futur semblava meravellós.

Però què ha acabat passant després d’aquesta revolució? Que per fer una transferència ara cal donar al clic, rebre un missatge al mòbil, posar un codi, obrir una segona aplicació i confirmar-ho. I si tens un telèfon de darrera generació, fins i tot hi has de posar l’empremta digital... però alerta si et sua la mà, perquè llavors ja no et reconeix, i del codi ni te’n recordes.

I si vols fer-ho en persona, primer has de trobar una oficina bancària com si fossis un detectiu perquè, com que ens ho fèiem tots sols, n’han tancat la majoria. I depèn de l’hora que hi arribis, tampoc no hi ha servei. Però si decideixes trucar, millor que ho facis amb una cadira i una til·la al costat, perquè acabaràs perdent el temps i la paciència.

Així que la revolució digital, amb tot el que té de bo, també ha estat una transferència massiva de feina i responsabilitat cap a nosaltres, de tutorials, contrasenyes oblidades i segons com frustració. Potser ha arribat el moment de preguntar-nos si aquesta revolució era per servir-nos o per fer-nos servir. Perquè, a més, abans ningú sabia res de nosaltres, i ara anem despullats pel món.