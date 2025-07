Bienvenida barbarie

Mucha gente que conozco y con los que me veo en diferentes ocasiones tienen en la boca frases como estas: «Qué agobio, tanta gente incívica»... «Se acabó la idea de que nuestra isla es la isla tranquila»... «Hemos convertido un paraíso en un infierno»... y yo, aunque reconozco que en algunas ocasiones se me cuelan estos pensamientos, me pregunto cómo hemos llegado a esta situación que de verdad está desmadrada.

Ayer. 12h de la noche casi chocamos con una furgoneta negra sin luces, que estaba «parada» en la carretera... aminoramos la marcha al darnos cuenta y tres chicos (bien vestidos) estaban meando a la puerta de un lloc, mientras dentro de la camioneta (de las que se alquilan con chófer) una persona en el volante con cara de apuro nos miró... los meones con sendas latas de cerveza nos increparon… Así que no vayamos a culpar a los «jóvenes» de todos los males que se concentran de manera muy especial en estas fechas... También «los señoritos» pueden ser incívicos, maleducados y cualquier calificativo negativo que queramos otorgarles. Está claro que lo de Sant Joan se ha descontrolado y que parece no pueden poner remedio a tal desmadre... pero creo que sí podría hacerse alguna cosa. Los responsables de nuestra administración local, en este caso el Ayuntamiento de Ciutadella y también el Consell y el Govern deberían hincar los codos y buscar soluciones que reviertan el actual desmán... Los ciudadanos de Ciutadella tienen derecho a celebrar sus fiestas en un ambiente festivo, claro, pero no viéndose obligados a huir de sus casas o a tolerar y soportar comportamientos indignos de grupos asilvestrados y salvajes. Muchas voces están alzándose para que las festes recuperen su entidad, su sentido cultural, musical y de ocio, me gustaría saber cuántas de las personas que, ya bebidas, llegan a Ciutadella, tienen idea de qué se celebra y el por qué... Quizás sería un filtro interesante realizar este trabajo de «investigación». La mayoría de jóvenes y no tan jóvenes que desembarcan estos días en la Isla saben que aquí hay cuatro días de tolerancia al desmadre, al incivismo, a la borrachera, a mear o cagar en cualquier lado, a tirar los restos de la comida en la misma calle... a empujar y pelearse... a ver si pillas... en fin, encuentran en la Isla un letrero imaginario en el que pone «Bienvenido a la barbarie». Urgen medidas de choque.