«A Barcelona començaran a fer simulacres d’actuació davant temperatures de 50 graus». Notícia que vaig llegir no fa massa a «La Vanguardia». Sí, ens esperen temperatures cada vegada més elevades. Estem batent rècords de temperatura cada any i també estem batent rècords d’emissions de CO2. L’actual economia té tanta inèrcia que no hi ha manera fins ara de frenar aquesta disbauxa consumista i aquesta frenètica manera de viure. Algun dia ho farem. Segueixo esperançat que ho podem fer millor.

Mentrestant cal intentar evitar les morts per la calor que cada vegada més estan augmentant.

Parlava l’altre dia pel carrer, sota un sol de justícia, encara que per l’ombra, amb el meu rector de Sant Lluís, Jesús Llompart, sobre la necessitat de crear refugis climàtics per guardar-se de les temperatures extremes que ens esperen. Sobretot per aquells que no disposen d’aire condicionat. Sens dubte que hi ha edificis públics com ara les escoles que ja tenen aire condicionat que servirien de refugi, també algun sector de les biblioteques o de les sales de teatre. I també, per què no, les esglésies. Les esglésies serien un bon lloc per refugiar-nos de les altes temperatures que vindran.

Potser sí aquestes ens portaran a compartir plegats ja sigui en esglésies o altres edificis preparats aquesta sauna comunitària que representa la calor. En els països del nord és tradició compartir alegrement amb veïns, amics, i fins i tot desconeguts, saunes a on la temperatura és elevada, com una activitat plaent i entretinguda.

Som-hi! A gaudir de la calor.