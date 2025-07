Des de la terrassa estant, a casa, veig el món com passa i sovint no pots evitar fixar-te en els detalls del que observes. Resulta que tenc dos aparcaments per a persones amb discapacitat just al davant i veig com arriben cotxes de turistes que hi aparquen. Tot d’una et fixes en si les persones que surten del cotxe presenten algun problema de mobilitat que justifiqui l’ús d’aquells aparcaments.

En la majoria dels casos, les persones que baixen del vehicle es mouen amb total desimboltura i sense cap impediment físic que els hagi d'empènyer a emprar una plaça reservada a altres usuaris. És a dir, cometen una infracció. Però moltes vegades la cosa no acaba aquí, sinó que, a més a més, menteixen i eviten una multa per aparcar a un lloc que no els correspon, ja que solen col·locar sobre la guantera una d'aquelles targetes blaves amb el símbol de persona amb discapacitat. El seu incivisme no els costa ni tan sols una sanció econòmica. I em sembla indignant que tanta gent actuï d'aquesta manera i amb total impunitat! Crec que hauré de mirar en altres direccions… O bé puc esperar que algú faci qualque cosa al respecte…?