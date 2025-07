El daño que los corruptos hacen a la política

El daño que hacen los corruptos a la credibilidad de los políticos honrados, es demoledor, sobre todo cuando los que han resultado ser unos repugnantes corruptos han sido elegidos a dedo. La verdad es que el corrupto es el símbolo de lo que no debería existir en política. Los políticos honrados son infinitamente superiores a los corruptos, pero un corrupto es como un grano en la cara, aunque no se tenga otro grano en todo el cuerpo, el grano en la cara no pasará desapercibido, es el foco de atención de todas las miradas.

Después de ver el daño que están haciendo los presuntos corruptos: Ábalos, Cerdán y ese enorme individuo llamado Koldo, creo que ya no se puede dilatar un día más una reforma severa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ojalá que con disposiciones consensuadas con los otros partidos, que vengan a agilizar esa desesperante lentitud de las investigaciones con esos sumarios interminables que permiten a los corruptos borrar muchas huellas de sus tejemanejes.

Los políticos deben de tener el erario público custodiado con toda la fuerza que permita la Ley, es un dinero que debe ser vigilado desde la máxima eficacia que permita la acción de la justicia, porque el dinero, es muy corrompedor, eso lo sabe todo el mundo, y a la hora de tentar al prójimo, no hay que olvidar que incluso Dios fue tentado por el diablo. Según he podido leer mientras desayunaba mi ‘pa amb tomaca’, un empresario ha contado a un medio digital que pagó 100.000 euros a un determinado funcionario por anular reclamaciones fiscales contra él. A propósito de empresarios, los que no vacilan en buscarse «la ayuda» de quien se deja corromper, aunque eso signifique desnaturalizar el monto económico de una obra pública. Los corrompedores también deben ser motivo de interés para la justicia, y en consecuencia, pagar con la cárcel el daño ocasionado, aparte de elevadas sanciones económicas ¡Hombre! si por pisar en una carretera una raya continua, Tráfico te pone una sanción económica de varios cientos de euros, además de la retirada de puntos ¿Qué sanción le corresponde a quien ha metido la mano en el erario público, llevándose a paraísos fiscales bolsas de basura llenas de euros? Fíjense que no sé yo por qué me viene a la memoria lo de la familia Pujol, si no sustrajeron nada, si no hicieron nada punible, me alegro que estén en la calle, pero si está documentado que chorizaron ¿por qué no están donde otros llevan años por hechos infinitamente menores?

La justicia debe ser especialmente beligerante con los corruptos, precisamente por ejercer votados por la ciudadanía y más tarde elegidos por los que ejercen una política superior. El político debe dar cumplidas pruebas de capacidad organizativa y de la honestidad que ha de presidir todos los actos en los que intervenga, si no, lo mejor que puede hacer es irse a su casa.