Que mal conducimos

Lo siento pero eso es lo que pienso cada vez que montada en mi «caballo de hierro», circulo por la Isla. Sobre todo, hay una cosa que me pone de mala uva, y es que en las rotondas la mayoría de mortales se olvidan de «alargar su dedito» para darle al intermitente que puede avisar con tiempo hacía donde giramos. Saben cuánto mejoraría esto la fluidez de la circulación. También va por los coches que entran en la rotonda, sin indicar hacia donde van a seguir.

Es cierto que en verano hay demasiados coches circulando, y si no señalizamos con tiempo, producimos un retraso y un caos. Sapos y culebras salen a veces de mi boca, cuando el coche que va delante de mí no se molesta en indicarme cuál es su ruta. Lo peor es que cuando estás en plena rotonda y hay dos carriles; si yo voy por el carril exterior, y otro viene por el carril interior y de repente se me cruza para salir por delante de mí, obligándome a frenar para no chocar; creo que es de lógica que si circulas mal esperes a pasar por detrás del coche que si circula bien. Yo a veces si me equivoco, doy otra vuelta a la rotonda hasta llegar a la salida que me interesa, no pasa nada, lo importante es no crear problemas a los demás, que además pueden repercutir en nosotros mismos.

También a la hora de estacionar, hay gente que no piensa para nada en los demás y ocupa mucho espacio, de manera que si dejaba poco podría aparcar otro coche. A mí me multaron una vez por coger parte del sitio de las motos; pero muchas veces veo motos aparcadas ocupando el espacio de un coche. Es cierto que en Mahón, a ciertas horas es muy difícil encontrar un sitio adecuado dónde dejar el coche… y cerca de casa, misión imposible. Encima con el tema de las basuras, nos han quitado más aparcamientos, entre las «casetas» y los «arbolitos metálicos»...

Que por cierto se han fijado en lo sucios que ya se ven la mayoría, creo que su material no es tan inoxidable como parecían al principio. Que con lo que nos deben haber costado los «Preciosos arbolitos». Te hacen pensar: aquí también hubo mordida?

No sé si es el calor que me hace sospechar de todo, o de todos.