30 anys del traspàs de la Sra. Paca

L’any 2007 iniciàvem la Ruta Francesc d’Albranca. Des de llavors, i sense interrupcions, tot i la covid-19, cada estiu hem brindat la possibilitat de conèixer la figura de Francesc Camps i Mercadal a l’entorn en què va néixer, créixer i servir als migjorners.

La ruta és una activitat cultural que aporta coneixement sobre un personatge, la seva tasca cultural i laboral, però també ajuda a descobrir el paisatge en el qual va viure durant més de quatre dècades.

Alhora, s’ha de tenir en compte no només allò que Francesc Camps va fer en vida, sinó també el record que en tenen els migjorners de la seva solidaritat envers els seus veïns, així com la tasca sociocultural que van desenvolupar les seves filles, donya Lola i donya Paca. En definitiva, s’ha de valorar l’acció de voluntariat que pare i filles van fer pel bé del poble.

Enguany és el 30è aniversari del traspàs de la Senyora Paca, la darrera de les filles de Francesc Camps i Mercadal que va custodiar i donar a conèixer el seu llegat fins al final de la seva vida.

Per açò, i per donar continuïtat als punts de llibre que empram per a difondre l’activitat de la ruta, s’ha decidit que el dibuix que el vesteixi sigui «Vellesa», de l’artista Roser Argemí Batlle, imatge d’enguany en la qual es veu com la Senyora Paca acompanya son pare passant per davant la parròquia de Sant Cristòfol des Migjorn Gran.

Per a totes les persones que realitzam la Ruta Albranca és especial, perquè brindam una activitat cultural consolidada en l’estiu menorquí i perquè volem donar a conèixer la figura del migjorner més universal que ha donat el poble a tots els menorquins i visitants.

Per tant, gràcies al suport de l’Ajuntament migjorner i a l’Associació de Comerciants des Migjorn Gran, el Centre d’Estudis Locals d’Alaior ofereix la Ruta Francesc d’Albranca 2025 de forma gratuïta.

Al llarg d’una hora i mitja els migjorners i visitants coneixeran els llocs on va viure Francesc Camps i Mercadal, conegut com el metge Camps i Francesc d’Albranca.

El punt de trobada és davant la Biblioteca Pública des Migjorn Gran, on iniciam la visita amb una introducció sobre la biografia de Francesc d’Albranca.

A continuació anam a la casa de Francesc Camps, passarem per la tanca de sa Creu des Pujolet de Binicodrell, visitarem la caseta del Metge Camps i la seva família al cementeri, explicarem què és el mil·liari, arribarem fins a la vinya des Metge Camps i, de tornada, ens aturarem davant el centre educatiu Francesc d’Albranca. La visita acaba a la biblioteca pública, on podran descobrir els documents, llibres i objectes donats per la família de Francesc d’Albranca al poble des Migjorn Gran.

Qui ens acompanyi gaudirà d’un capvespre entretingut, d’una proposta diferent que els permetrà descobrir l’essència d’un poble, es Migjorn Gran, i la d’un personatge, Francesc Camps i Mercadal, que dona una identitat pròpia al poble, tant en l’aspecte cultural com humà, un home solidari amb els seus veïns.

Aquest estiu, més que mai, tots els menorquins tenen la possibilitat de conèixer les activitats culturals que poden gaudir a l’Illa, com ho és la Ruta Francesc d’Albranca.

Realitzarem la ruta els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol; i els dies 12, 19 i 26 d’agost. L’hora d’inici és a les 19.30 h (a les 19 h els dies 19 i 26 d’agost) i el punt de partida és a la biblioteca pública.