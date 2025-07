Conozco a muchos hombres, de todas las edades, y eventualmente alguno, en algún momento, ha confesado que ha ido de putas alguna vez. Y ya. Consumir prostitución no es algo de lo que presumir, ni siquiera se comenta en voz alta, quizás más entre varones, pero rara vez en sociedad. ¿Qué madre es consciente de que su hijo es un putero? ¿Qué esposa con respecto a su marido? De hecho, ahora que se han filtrado los audios y mensajes de los puteros del PSOE, uno de ellos ha admitido que lo de las «señoritas» le ha hecho mucho daño, más que lo de robar a manos llenas. Por eso me choca la nueva chorrada que Pedro Sánchez se ha sacado de la manga para contentar a las féminas de su partido. Promete que expulsará a todos los puteros. ¿Y cómo pretende saberlo? Nunca hemos visto a ningún señor que se pasee por la vida con una camiseta que diga en letras bien grandes: «Soy un putero» o «Voy de putas». Suele ser, ya digo, algo que mantener en secreto o, como mínimo, con discreción. La mayoría de esos clientes son hombres casados y, muchos -más de lo que pensamos- personas respetables de la sociedad. Así que Sánchez se ha marcado otra más de sus patochadas de cara a la galería. Quizá el próximo anuncio que puede hacer es que expulsará del partido a todos los corruptos o a todos los drogadictos. Que está endiosadito lo sabemos todos, pero no creerá que tiene el ojo que todo lo ve o la capacidad de la omnisciencia, como el mismísimo dios. Al pobre le han explotado en la cara más problemas y de mayor envergadura de los que puede manejar, pero seguramente sus acólitos, sus votantes e incluso la ciudadanía en general esperaba anuncios con un poco más de peso. En fin, otro paripé para llenar titulares.