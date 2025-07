El desenlace

Según el famoso «conde» Pumpido y sus jueces progresistas, el Parlamento no está sometido a la Constitución sino al revés. Y lo que no está expresamente prohibido en la Carta Magna, es legal o legalizable. Si no pone «no robarás», por ejemplo, dependerá de los acuerdos parlamentarios alcanzados y de la causa del latrocinio. Como ven, querer justificar lo injustificable como moneda de transacción política, nos lleva a una inseguridad jurídica permanente. Pero ya sabemos que toda trama peliculera tiene su desenlace. Pronto conoceremos el resultado de esas maquinaciones secretas en el extranjero entre Cerdán y Puigdemont. Romper un consenso constitucional es mucho más fácil que recomponerlo. Y menos, pacíficamente.

Noticias relacionadas Sofocos Más noticias relacionadas Zapateros o fontaneros son oficios honrosos. Pero se habla de los fontaneros del PSOE en un sentido que tiene más que ver con cloacas que con instalaciones de agua corriente. Una tal Leire ha saltado a la actualidad por unas grabaciones en las que utiliza métodos mafiosos para torpedear la acción de la justicia. Y qué decir de Zapatero, héroe del progresismo woke, amigo de Maduro. Algunos partidos pueden llegar a un límite difícilmente compatible con la democracia para conseguir sus fines u ocultar sus medios. Un golpe de Estado por capítulos puede parecer inocuo, con lo atareados que estamos, hasta que descubrimos que nos están robando de forma descarada aquello que tanto nos costó atesorar.