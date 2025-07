Parecemos zombis

Al salir de mi casa esta mañana y cerrar la puerta tras de mí, lo primero que recibí fue una tremenda bofetada de aire abrasador en mi mejilla izquierda. Si hubiera sido una bofetada con mano extendida y me hubiera pillado en otra onda, o se la devolvía o le habría puesto la otra mejilla al más puro estilo perdona vidas y habría sentido muy probablemente ese espíritu cristiano que nos inculcaron de pequeños. Pero es que con las bofetadas por calor no tienes margen para aplicar algo que te consuele, la recibes, cierras los ojos, haces una profunda mueca y como mucho te acuerdas del dios Ra y cómo no de toda su familia. El atontolamiento inicial por el impacto sorpresivo no te permite acertar la llave en la cerradura hasta la tercera intentona si es que tienes suerte.

Cuando lo consigues y emprendes el camino sin saber muy bien hacia qué lado vas, la primera visión es como una suave estela borrosa que envuelve a otros paseantes que, por la forma de moverse, crees han perdido algo el rumbo. Te saludan gentes que no has visto en tu vida y los conocidos ni te ven ni los ves. A mí me saludó una pareja de ingleses recién desembarcados de un crucero con la mejor de las sonrisas y con eso ya está dicho todo. Debes hacer un esfuerzo para llegar donde debías y cuanto antes media vuelta y a resguardo, que los golpes de calor no son broma.