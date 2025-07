A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César

Cada día disfruto más leyendo nuestro periódico. Agradezco especialmente a los colaboradores sus escritos, que nos ayudan a formar criterio sobre temas que muchas veces desconocíamos. Sus opiniones son como los carriles de una autopista que circulan sin interferirse. El «ideario» es amplio y las «líneas rojas» son solo aquellas que se refieren a la dignidad de la persona humana tal y como se entiende desde el humanismo cristiano. Gracias a todos vosotros, los que periódicamente nos obsequiáis con vuestras reflexiones.

Vuestro Obispo también está muy unido al Diario MENORCA desde hace 25 años, aproximadamente, desde que se incorporó al Consejo de Administración como consejero delegado, como secretario y ahora como representante de las acciones de la Mitra Diocesana y vocal. El periódico forma parte integrante de mi vida.

Con el tiempo aprendemos cada vez más a respetarnos unos a otros y el diálogo siempre es enriquecedor. A mí como obispo de Menorca no me escandaliza que algunos hermanos míos en el episcopado manifiesten opiniones distintas en materias para nosotros opinables, que pretenden orientar a sus respectivos feligreses, ya que en estos casos no hablan corporativamente en nombre de todos.

Me refiero a las opiniones sobre del adelanto o no de las elecciones generales. Lo importante para mí es que se respeten las reglas democráticas, independientemente del calendario electoral. Bien sea ahora o bien sea dentro de dos años (es un período muy corto de tiempo), los ciudadanos habrán de emitir su voto, fundamentados en la credibilidad de las personas que concurren como candidatos y en el proyecto o programa que presenten los distintos partidos políticos.

Independientemente de lo que hayan dicho algunos obispos, a título personal, creo que ya hay suficientes elementos para que cada ciudadano pueda tener una opinión formada al respecto. Yo también la tengo, pero no voy a pronunciarme públicamente porque hoy vivimos el mundo de la globalización y la información está interconectada. Los católicos tienen suficientes elementos para creer si es mejor adelantar o conviene esperar. Lo importante es, como digo, que se respeten las reglas democráticas en los procesos electorales.

Cuando sí me pronunciaré como Obispo es cuando llegue este momento. Quizás lo haré particularmente o como miembro de la Conferencia Episcopal en algún escrito que pueda publicarse, para que los católicos recuerden los grandes principios que afectan a la vida humana, a la libertad, a la justicia social, etc., un cuerpo doctrinal que denominamos «Doctrina Social de la Iglesia». Como nos aconsejaba San Agustín… en las cosas opinables, libertad.

Mientras tanto, deseo a todos un feliz verano y reitero mi felicitación a los que todos los días hacen posible la publicación del Diario MENORCA, a toda la plantilla, pero hoy especialmente a los colaboradores habituales.