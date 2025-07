Cuentan que Jaume Alzamora –que esta última semana ha expresado su intención de dejar la vida política– no tiene muchas ganas de continuar como secretario general de Més per Mallorca que este partido celebrará el próximo otoño. Alzamora –que se enfrentó y ganó a Bel Busquets para encabezar la candidatura al Consell en las elecciones de 2023– comunicó el último martes que dejaba su cargos institucionales y la secretaría general.

Fue pocos días después –aunque sin relación directa con este asunto– de la asamblea que ese partido convocó para bajarse de Sumar y que terminó con una prórroga sin fecha para volver a plantear el asunto. Aguante o no Alzamora como dos de Lluís Apesteguia –este prefiere no abrir ningún proceso para elegir secretario general hasta el congreso–, parece claro que Més per Mallorca –nacido de la confluencia del PSM, Els Verds y de una escisión de Esquerra Unida (EU)– casi todo apunta a que se apunta a un tiempo nuevo. Sí, pero ¿adónde va?

Ilustración: Zaca

O quo vadis, Més. La expresión no le resulará extraña a Lluís Apesteguia, uno de lo pocos políticos de Balears que se atreven a ‘tuitear’ (¿o toca escribir ‘exquear’) en latín. Es licenciado en Filología Clásica y fue profesor de latín y antes de dedicarse a la vida política. Como tampoco le sorprenderá en absoluto que haya en su partido algunas voces que incluso estén planteando ¿Quo nos ducis, Apesteguia?

Apesteguia, como hasta ahora Alzamora, forma parte de la dramatis personae que define el momento poítico de Més y que también se visualizó en la asamblea del 26 de junio convocada para decidir si el diputado Vicenç Vidal continuaba en el grupo parlamentario de Sumar (la plataforma de Yolanda Díaz en la que Més per Mallorca se presentó a las elecciones generales de julio de 2023) o se pasaba al grupo Mixto del Congreso. Esta decisión se presentó motivada por la reacción que había tenido el PSOE ante el ‘caso Cerdán’ y la voluntad del sumarismo de continuar en el Gobierno. Pero iba más allá. Uno de los debates de fondo, pero no el único, es un viejo debate, el debate sobre la preminencia del soberanismo y si este es más importante que el de izquierda o derecha. En Més se debate mucho. El debate ya fue una de la señas de identidad del originario PSM, partido que históricamente lo ha debatido todo desde sus orígenes (hubo una época en que, incluso, sus asambleas eran públicas) y acostumbrado a las sorpresas.

No solo el Govern ha llegado al ecuador de la legislatura; eso vale también para la oposición, también para Més de Mallorca, que no siempre va en la misma línea que Més per Menorca, por cierto.

Tras este intenso fin de semana, sobre todo para el PP y para el PSOE; pasada la sesión plenaria que arranca el lunes y cuando Francina Armengol haya vuelto a comparecer ante el Senado, empezará un tiempo que, cualquier otro año, hubiera sido de vacaciones. Llegará septiembre y la pregunta seguiría ahí: ¿Quo vadis, Més? Hay más, pero Alea jacta est.