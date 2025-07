La derecha ha olido la sangre derramada del ‘caso Cerdán’ (que sigue derramándose), piensan que es ahora o nunca, y aprovechando el congreso nacional del PP del fin de semana pasado, convertido en cónclave para entronizar, blindar y reforzar a Feijóo, han decidido tomar medidas contundentes a fin de renovarse, reinventarse y actualizarse, es decir, a fin de ser ellos mismos más todavía. Así, Cuca Gamarra, le cedió el puesto de secretario general del PP, reforzado con Organización, a Miguel Tellado, por lo que este portavoz manejará ahora todo el poder del PP. Para redondear, su puesto de portavoz lo ocupará una tal Ester Muñoz, joven robusta, entusiasta y gritona a la que hemos escuchado invectivas realmente brillantes, aunque inverosímiles. En definitiva, la derecha se ha endurecido mucho, prietas las filas y aprestándose para la batalla final, y dado que esas medidas no buscan la paz interior sino la victoria, son tan contundentes como cabía esperar. ¡Poder absoluto para Tellado! Al fin sabemos qué quiere decir la expresión ‘medidas contundentes’, a la que tan aficionados parecen los políticos y muchos periodistas. Lo que sea, pero que sea contundente. Hace semanas que los socios del Gobierno, y varios miembros de dicho Gobierno, aterrados por si el hediondo ‘caso Cerdán’ no ha terminado de estallar y reserva sorpresas, exigen al presidente Sánchez tomar de una vez medidas contundentes, sin que luego, por más que pregunten los periodistas, logren citar ninguna de tales medidas. ¡Medidas contundentes! Si no fuera por el PP, no sabría de qué me están hablando, ni qué medidas deberían ser esas, ni si tal cosa importa. Al final, Sánchez nombró a Rebeca Torró secretaria de Organización en sustitución de Cerdán, y como sin cambio de portavoz no hay contundencia, a Montserrat Mínguez nueva portavoz. ¿Es esto contundente? No sé, quizá, pero menos que el PP, al que le faltó tiempo para denunciar sospechas de corrupción de la señora Torró. Si la política es solo contundencia, y parece que sí, está claro quién va ganando.