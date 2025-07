El Premi Nobel d’Economia de Guerra

Netanyahu ha proposat concedir el Premi Nobel de la Pau a Donald Trump. Sembla una broma de mal gust que la proposta vengui d’un dirigent que ha propiciat la mort de més de 56.000 palestins i es proposi per aquest títol al president dels Estats Units que ho ha facilitat.

Abans que Trump arribés a la Casa Blanca va dir que amb ell seria qüestió d’hores que acabés la guerra d’Ucraïna i la de Gaza. Aquestes dues han empitjorat, i a més amb l’atac a l’Iran han fet explotar un nou polvorí a l’Orient Mitjà. L’objectiu és clar: generar una inestabilitat arreu, amb la qual l’única solució sigui la resposta militar. Així es reforça el sector armamentístic (clau en la debilitada economia nord-americana) i se sosté el poder mundial dels Estats Units. Per açò, Trump ha exigit als membres de l’OTAN que pugin la despesa militar al 5 per cent del PIB, i açò implica un augment de fins a 500.000 milions. La majoria d’aquests diners aniran a la indústria armamentística dels Estats Units, que és el major exportador mundial d’armes, en concentrar el 38 per cent del comerç mundial.

Algunes xifres més. Fa 10 anys Espanya gastava en Defensa 9.500 milions. L’any passat eren el doble, prop de 20.000 i el percentatge era de l’1,28 per cent del PIB. Ara Pedro Sánchez s’ha compromès a pujar al 2 per cent, per la qual cosa aquest any ja es gastaran 33.000 milions. Però Trump encara en vol més i malgrat l’oposició d’Espanya, exigeix el 5 per cent, el que suposaria 80.000 milions anuals, i en un futur serien més perquè el PIB espanyol està a l’alça. Seria més del que es gasta en tota Espanya en Educació.

I abans que el Govern de Sánchez o el que vengui de Feijóo continuï amb aquesta escalada en la despesa militar s’haurà d’analitzar si, amb les mancances d’aquest país, és una prioritat destinar aquesta barbaritat de diners a la defensa. Els diners d’alguna banda han de sortir. I només hi ha tres opcions: més deute, més impostos o més retallades… o bé congelar la despesa militar per molt que vagi en contra dels interessos de Trump i de l’economia dels Estats Units.