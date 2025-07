Els caixers ja havien estat nomenats

Ala sessió plenària que l’Ajuntament de Ciutadella celebra el Nou de Juliol, els anys impars es dona lectura a la composició de la Junta de Caixers que presidirà les festes de Sant Joan durant el pròxim bienni.

Els sis integrants d’aquest organisme -que remonta el seu origen a la desapareguda Obraria de Sant Joan, el gremi dels pagesos de Ciutadella- ja han estat nomenats anteriorment. El caixer capellà és designat pel rector de la Catedral. En aquest cas, Josep Manguán, sa capellana del bienni 2024-2025, ha elegit al rector de la parròquia de Sant Rafel, Joan F. Camps, que tornarà a ser caixer capellà a les festes de Ciutadella deu anys després.

El nou caixer senyor, Ignasi Saura Sánchez, va quedar nomenat en la nit del dilluns en el transcurs de la reunió que va celebrar la Junta de Caixers Senyors, convocada pel seu president, José María de Olivar Ordis, baró de Lluriach. Després d’acceptar el càrrec, Ignasi Saura va escollir quatre persones de la seva confiança que l’acompanyaran a les festes del 2026 i 2027. Tots els noms van ser comunicats a l’Ajuntament dimarts migdia mitjançant dos escrits signats pel rector de la Catedral i el titular de la baronia de Lluriach adreçats a l’alcalde.

Per tant, uns nomenen als caixers, i uns altres donen lectura a les persones designades. Així es va fer ahir a l’acte celebrat al Teatre des Born. Tot i que, erròniament, el programa difós per l’Ajuntament al·ludia al nomenament de la Junta de Caixers, quan la feina ja s’havia fet.

Els mitjans de comunicació hem de publicar les notícies i avançar tot allò que té interès informatiu. Quan «Es Diari» dona a conèixer quins són els nous caixers, després d’haver-ho confirmat, no vulnera cap protocol ni cap tradició. Compleix amb la seva funció i ho fa des de la inquietud periodística i la responsabilitat professional.

Potser hi ha qui no entén la nostra feina, però, si Déu vol, hi donarem continuïtat el 2027.